Nacional no quiere sorpresas contra Millonarios: "Queremos estar en fase de grupos"

Para nadie es un secreto que el juego entre Atlético Nacional vs. Millonarios tendrá la mirada de todos los aficionados del fútbol colombiano, teniendo en cuenta todo lo que ambos equipos están disputando y la fuerte rivalidad que existe entre ambas escuadras desde tiempo atrás.

Ante la importancia de este partido, William Tesillo, jugador de Atlético Nacional, comenzó a palpitar este compromiso por Copa Sudamericana, dejando claro que será uno de los partidos más complicados, pero con la convicción de que lograrán el tiquete a la fase de grupos del torneo internacional.

William Tesillo no quiere sorpresas ante Millonarios

En atención de medios en la ciudad de Medellín, el defensa central aseguró que el juego contra el cuadro bogotano será muy difícil, pero que la localía ayudará a que, al pasar de los minutos, los jugadores puedan sentirse en confianza y puedan superar el primer reto de la Sudamericana.

“Es un partido que te irradia alegría. Sabemos que nos jugamos cosas importantes, como es el paso de grupos de la Copa Sudamericana contra un gran rival en nuestra casa, en nuestra plaza; creo que con nuestra gente nos hacemos fuertes y Dios quiera podamos darle una alegría a ellos”, aseguró el central.

“Nosotros en casa nos hacemos fuertes, nuestra gente siempre nos acompaña y nos llena el estadio. En el Atanasio hemos demostrado ser un equipo bastante fuerte; vamos a enfrentar a un gran rival que viene haciendo un gran trabajo con el nuevo entrenador; esperemos avanzar”, agregó el exjugador de la Selección Colombia.

Nacional y Millonarios se encuentran en Copa Sudamericana

Cabe mencionar que este duelo es la segunda vez que se presenta en el torneo internacional, pues en el año 2007, ambas escuadras se encontraron en el mismo certamen, dejando a Millonarios como el gran vencedor en el Atanasio Girardot, tres goles a dos.

En dicha oportunidad, el juego se disputó de ida y vuelta. Sin embargo, para esta edición, el duelo solo tendrá sede en el Atanasio Girardot; el ganador será el encargado de representar a Colombia en el torneo internacional, donde han tenido una gran deuda durante los últimos años.