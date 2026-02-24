Atlético de Madrid vs. Brujas EN VIVO hoy 24 de febrero – Champions League

Atlético de Madrid se aferra a la Liga de Campeones, llegan como favoritos, enfrentan al Brujas luego del 3-3 de la ida señala las necesidades del equipo de Diego Simeone.

Su último compromiso en casa, en Europa, fue la extraña derrota con el Bodo/Glimt, al que pudo golear en la primera parte, pero con el que perdió en la segunda, se espera una .

Atlético de Madrid enfrenta a Brujas por su pase a octavos de final del campeonato

El pasado sábado remontó al Espanyol (4-2). Antes, había ganado 13 de sus 14 partidos de esta campaña como local. Es el octavo encuentro del Atlético desde el pasado 31 de enero. Y cinco de ellos por debajo de las 72 horas de descanso: el 0-0 con el Levante, las derrotas 0-1 con el Betis y 3-0 con el Rayo Vallecano, el triunfo 4-2 ante el Espanyol y el duelo de este martes con el Brujas, que se disputará 67 horas y 45 minutos después de la finalización del partido contra el equipo catalán del sábado.

Simeone, que mantiene las bajas por lesión de Pablo Barrios y Nico González, pero recupera a Rodrigo Mendoza, tras cumplir sanción contra el Espanyol, necesita gestionar los esfuerzos.

Ni Julián Alvarez, ni Koke Resurrección jugaron de arranque ante el Espanyol para volver al once contra el Brujas. A Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Giuliano Simeone los relevó en el tramo final del partido del sábado en el Metropolitano.

Previsiblemente, partirán desde el equipo inicial ante el Brujas, igual que Jan Oblak, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri en una alineación con la incógnita de Alexander Sortloth.

En principio, pese a sus siete goles en 2026 y su gran partido el sábado, el ’9’ noruego apunta a la suplencia, en la competencia con Griezmann, una vez que Julián Alvarez es indiscutible en el equipo titular. El partido se podrá ver por Espn y Dinsey Plus.

Brujas hizo los deberes durante el fin de semana con una trabajada victoria contra el Lovaina en la que su entrenador, Ivan Leko, combinó titulares habituales con jugadores de la reserva para dar algo de descanso a los futbolistas que posiblemente jueguen de inicio este martes.

Mamadou Diakhon, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe o Aleksandar Stankovic comenzaron desde el banquillo, pero en el once titular que venció al Lovaina por 2-1 no faltaron un ya recuperado Carlos Forbs -que asistió con un pase de la muerte para el gol que abrió el marcador-, el capitán Hans Vanaken o el goleador Nicolo Tresoldi, que volvió a encontrar portería después de hacerlo ya el pasado miércoles en el estadio Jan Breydel en el partido de ida.

Alineaciones probables de Atlético de Madrid vs. Brujas por Liga de Campeones

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Baena, Koke, Griezmann; Giuliano, Julián Alvarez y Lookman.

Brujas: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stanković, Lemaréchal; Vanaken; Forbs, Tresoldi, Diakhon.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Estadio: Metropolitano.

Hora Colombia: 12:45 p. m.