¿Cetré a Santa Fe? Interés del presidente Méndez por el delantero colombiano

Independiente Santa Fe necesitaba sumar un par de refuerzos, pensando en cubrir Libertadores y el torneo local, el presidente Eduardo Méndez logró concretar varios refuerzos para el 2026. Se conoció que uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino, colombiano, Edwuin Cetré, estuvo en la carpeta del equipo cardenal.

Cazando en 'río revuelto': Edwuin Cetré fue sondeado por Independiente Santa Fe

Santa Fe logró moverse en el mercado, Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos, Edwin Mosquera y Juan Sebastián Quintero; además de la la contratación de Jáder Obrian y en las próximas horas de Maximiliano Lovera.

El periodista Carlos Antonio Vélez aseguró el interés que tuvo el delantero colombiano que milita en el fútbol argentino: “no era la opción número uno. Santa Fe tenía opción uno, una bomba. Yo le voy a contar la bomba. Ya se va a contar. A ver, el primero, al que estaba vestido para venir parece que se le enfermó, no sé si la mamá o la suegra. Grave. Y cuando tenían todo atado, se descartó”.

El comunicador de Win Sports y Deportes RCN soltó la bomba: “La segunda opción es que el presidente Méndez exploró la posibilidad de traer a Cetré, en medio del rollo este Paranaense Estudiantes, Boca. Ahí metió la nariz el presidente de Santa Fe, interesado en que el equipo tuviera un jugador de altísimo nivel en ataque”.

El jugador tuvo complicaciones con brasileños y argentinos, se cayeron los negocios con Atlético Paranense, Boca Juniors y Estudiantes de la Plata: “Hizo las consultas del caso, le dijeron difícil planteó un negocio, pero como eso ya estaba con otras aguas, costó, pero esa era la bomba que tenía Santa Fe en la mano. Entonces, apuró que era la opción número tres a este hombre. Que el técnico avala, fue pedido por el técnico, era una de las opciones, no era la primera, pero era una de las opciones”.

Finalmente el comunicador confirmó el más reciente refuerzo de los cardenales: “Maximiliano Lovera. Llega hoy, se le harán los exámenes médicos respectivos y se sabrá en qué estado está para competir e iniciar su trabajo con el cuadro cardial”.

Jáder Rafael Obrian, otro refuerzo en el ataque de Independiente Santa Fe

Jáder Rafael Obrian Arias, futbolista de 30 años nacido en el municipio de María La Baja en el departamento de Bolívar quedó como jugador libre, tras terminar su contrato con el Austin FC de la MLS.

Estuvo en el radar de Deportivo Cali, pero Santa Fe llegó a un acuerdo con el futbolista que vistió las camisetas de la Universidad Autónoma del Caribe, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas en el FPC antes de partir a la MLS.