Adrián Ramos dio la cara luego del empate 1-1 de América de Cali frente a Club Atlético Tigre por la Copa Sudamericana y dejó un mensaje de autocrítica, pero también de confianza de cara a la definición de la clasificación en el torneo continental.

Adrián Ramos rescata lo positivo: "Todo no se ha hecho tampoco, como todo el mundo nos las quiere hacer notar o saber”

El experimentado delantero reconoció el golpe que significó para el equipo no haber alcanzado los objetivos recientes en la Liga colombiana, aunque dejó claro que el grupo mantiene intacta la ilusión de avanzar en el certamen internacional: “Hay que saber reponerse a esas situaciones. Hoy nosotros pensamos que el próximo juego depende de nosotros la clasificación, así que todo no se ha hecho tampoco, una manera como hay veces todo el mundo nos las quiere hacer notar o saber”, expresó el capitán escarlata.

Ramos destacó que el equipo ha intentado competir en todos los frentes durante la temporada y señaló que ahora el enfoque está puesto completamente en el reto internacional. “Nosotros competimos, veníamos en el torneo local con la ilusión de llegar lo más lejos, de llegar a la final, no se nos dio. Tenemos la ilusión de seguir en el torneo internacional, depende de nosotros y nos vamos a preparar para competir, para mejorar nuestro juego que nos lleven así más fácil a la victoria”, afirmó.

Autocrítica de Adrián Ramos tras el empate contra Tigre: "hay que tener carácter"

El atacante también envió un mensaje de fortaleza mental y carácter para afrontar la presión que rodea al club en este momento: “Para nosotros está claro algo y que es que tratamos de competir para ganar, por nosotros, por darle alegría a la hinchada y v. Cuando juega fútbol profesional usted tiene que tener carácter para asumir eso”, aseguró.

Con el empate frente a Tigre, América mantiene vivas sus opciones de avanzar en la Copa Sudamericana, aunque deberá conseguir un resultado favorable en la última jornada para no depender de otros marcadores.