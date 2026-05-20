El futbolista Diego Novoa rompió el silencio tras la polémica jugada que protagonizó en el más reciente compromiso de Millonarios contra Sao Paulo, en donde lograron un importante punto en su visita a Brasil, pero en donde un error del guardameta permitió el gol del equipo brasileño, el jugador utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de disculpas a la hinchada y a sus compañeros de equipo.

A través de una historia publicada en Instagram, el arquero reconoció su equivocación y aseguró sentirse profundamente afectado por lo sucedido en un partido que calificó como “muy importante”.

Reacción de Novoa ante la hinchada de Millonarios: "me duele en el alma"

Novoa admitió que no encuentra justificación para la acción que terminó generando fuertes críticas por parte de los aficionados embajadores: “Siento mucho lo que pasó, me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justificar esa jugada”, escribió el guardameta, quien además destacó que a lo largo de su carrera ha sabido levantarse de los errores, aunque confesó que esta situación tiene un impacto emocional mucho más fuerte debido al cariño que siente por el club capitalino.

El experimentado portero también aprovechó para agradecer el esfuerzo de sus compañeros, quienes lograron reaccionar en el compromiso y estuvieron cerca de quedarse con la victoria. “Los admiro y jamás duden de mi entrega. Estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores”, añadió en su mensaje.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los seguidores de Millonarios, divididos entre quienes respaldan al arquero y quienes continúan cuestionando su actuación. Entretanto, el equipo albiazul ya se enfoca en sus próximos retos deportivos en medio de un ambiente cargado de tensión y autocrítica.

Comunicado en redes sociales de Diego Novoa

“Siento mucho lo que pasó, me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justificar esa jugada. En mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezclas tus sentimientos duele mucho más. Le pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos y de paso les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego por poco y nos llevamos la victoria. Los admiro y jamás duden de mi entrega. Estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores. Hoy tuve un error y me duele mucho que pasará en este juego tan importante. Una vez más mil y mil disculpas”.

Así fue el error de Diego Novoa y el gol de Sao Paulo

Luego de una larga secuencia de pases, Sao Paulo se acercó a la zona de peligro de Millonarios. El mediocampista Luciano da Rocha controló el esférico y justo antes de ser presionado por un rival sacó un remate de zurda que no parecía de real riesgo para el portero Diego Novia.

Sin embargo, el guardameta 'embajador' se confió y no puso de manera firme sus manos para capturar la pelota. De esta manera, el balón terminó superando la resistencia de Diego Novoa y cruzando la línea de gol para poner el 1-0 de Sao Paulo sobre Millonarios.