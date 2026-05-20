Santa Fe vuelve a ser noticia tras el triunfo en Copa Libertadores contra Platense, con gol de Hugo Rodallega los cardenales lograron un triunfo importante para seguir con ilusión en el torneo internacional.

Santa Fe define la segunda plaza en el Grupo: juegan contra Peñarol y Platense contra el líder Corinthians

Santa fe quedó con 5 puntos y le dejó la responsabilidad a Peñarol para que saque los tres puntos ante Corinthians, de no hacerlo sellaría su eliminación. El grupo quedaría abierto para los brasileños, argentinos y los colombianos.

Los paulistas tienen 10 puntos, mientras que Platense con la derrota quedó sembrado en la segunda casilla con 7 unidades. La última fecha será trascendental, los bogotanos visitan a los uruguayos y dependen de que el equipo argentino compita por la segunda plaza del grupo ante los leones.

Rodallega reconoce la deuda con la hinchada de Santa Fe: "se lo debíamos a la gente"

Al término del encuentro el jugador insignia, Hugo Rodallega, admitió que tenía una deuda pendiente con la hinchada: "como grupo estamos muy contentos con este triunfo, ya se lo debíamos a la gente en Libertadores, así que bueno, nos vamos tranquilos".

El goleador hizo un análisis y un balance del partido: "Los partidos son diferentes, uno no siempre puede empezar uno un partido ganando los primeros minutos, o sea, son partidos aguerridos, es Copa Libertadores, es un equipo argentino que también tiene jugadores de mucha garra, que se pararon bien en el primer tiempo, quizás nosotros estábamos un poco imprecisos, no creamos muchas opciones".

El delantero que marcó el gol del triunfo rescató el esfuerzo del equipo: "Para eso para su trabajo, me preparo a diario, me esfuerzo, uno como delantero tiene que estar siempre con esa ambición y ese deseo de querer marcar. Los muchachos obviamente también son fundamentales en hacerme llegar la pelota, en darme confianza y bueno, las cosas están saliendo bien".