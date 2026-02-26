Expectativa por lo que pueda pasar con el compañero de equipo de Lucho Díaz, Manuel Neuer, el portero del equipo bávaro regresó a mitad de semana a los entrenamientos, pero este jueves, antes del trascendental duelo por la Bundesliga contra el Dortmund, volvió a sentir molestias que preocupan para el partido del sábado.

Manuel Neuer pone en duda su continuidad con el Bayern: expectativa por su contrato

Manuel Neuer tiene en dudas al equipo por dos razones, la primera, la renovación, el portero de la Selección Alemana define su futuro con los bávaros, según el diario Bild, Si Neuer firma una extensión de contrato de un año hasta 2027, aceptaría darle a Urbig aún más minutos de juego la próxima temporada para seguir desarrollando a su posible sucesor.

Sin embargo hay la posibilidad de que esto no se de, el mismo medio asegura que Si Neuer no extiende su contrato, el Bayern al menos consideraría el mercado de porteros. Daniel Peretz y Alexander Nübel no están en los planes del club. El Bayern busca una solución permanente para ambos porteros este verano, cuando finalicen sus contratos.

Sobre el definitivo encuentro del sábado Bayern llega con la ilusión de dejar, prácticamente sentenciada la lucha con el Dortmund, actualmente el equipo le lleva ocho unidades a su más inmediato perseguidor, con 52 puntos.

Cómo si fuer poco el poder goleador de los bávaros es evidente, sus 64 goles no se comparan con los 27 de la muralla amarilla; sin embargo, en los goles recibidos el ítem es mucho más parejo, 21 goles recibido por los de Kompany con respecto a los 22 de su rival.

Bayern enfrenta a Dortmund el próximo sábado: Neuer es duda por molestias físicas

Este jueves el diario alemán, volvió a pronunciarse por el trascendental juego: “El Bayern no quiere arriesgarse con Manuel Neuer, sobre todo porque cuenta con un suplente capaz como Jonas Urbig. El capitán reanudó hoy los entrenamientos del equipo y pudo completar ejercicios de salto, pero luego estiró repetidamente el gemelo izquierdo".

Antes de terminar la sesión, Manuel Neuer se retiró de los entrenamientos, Bild dijo: "Tras la sesión de portería, se señaló la pierna izquierda y la zona lumbar, indicando una ligera molestia. Se tomará una decisión definitiva mañana tras la última sesión”.