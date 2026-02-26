¿Promesa de título? Bacca cuenta los días para volver a jugar

Carlos Bacca vivió duros momentos luego de una lesión en donde tuvo que quedarse casi ocho meses por fuera de las canchas, incluso, teniendo que apoyar desde afuera a sus compañeros mientras ellos definían una nueva estrella para el Junior de Barranquilla. El goleador tiene en la mira varios objetivos, el primero regresar a jugar.

Bacca se recuperó de la lesión del tendón de aquiles: "vengo preparándome, trabajando a tres, cuatro jornadas"

No fue fácil para el goleador tras la lesión del talón de Aquiles, Carlos Bacca habló en exclusiva para el Heraldo y habló de varios temas, por supuesto, el más importante, el tiempo que ha estado desde la tribuna viendo al Junior: “No solo es que vuelva, sino volver bien. Y para eso vengo trabajando, no de ahora que ya estoy recuperado de lo que fue la lesión, porque ya la lesión no existe. Se hizo un gran trabajo, pero vengo preparándome de hace mucho tiempo, trabajando a tres, cuatro jornadas diarias”.

El delantero vivió duros momentos, y aunque confiesa que todo el tiempo estuvo tranquilo, el goleador de 39 años padeció esta situación física: “Había momentos sin poder ver a la familia, solo los saludaba, podía comer con ellos, me volvía a ir a otro entrenamiento, descansar, y volvía a salir al otro, pero con las ganas de poder estar lo antes posible, sabiendo y respetando los tiempos de la lesión acudiendo a lo que me decía el cuerpo médico y los preparadores físicos para poder estar en las mejores condiciones para jugar”.

Carlos Bacca es el cuarto goleador en la tabla histórica de futbolistas colombianos, con 345, y aún vigente, tiene a un gol el registro que dejó Víctor Hugo Aristizábal con 346 tantos. Radamel Falcao es segundo, con 356 tantos y Dayro Moreno es primero, en la lucha que tienen con los goleadores vigentes, sus 375 anotaciones lo mantienen liderando.

Lea también Carrascal quiere otra corona: Flamengo va por la remontada

Bacca no es pesimista con la actualidad del equipo, por el contrario: “Todo el mundo dice que Junior está mal, y yo no lo veo mal. El equipo está ganando de local y ha jugado bien de visitante. Por ahí, de pronto, nos ha faltado ser más contundentes. Hay que sumarle que el equipo fue campeón, volvió y a los 10 días jugó una final sin estar en las mejores condiciones”.

Bacca: "estoy que me juego. Quiero seguir dándole alegrías al juniorismo"

Bacca, entre en medio de una amena y extensa charla con el medio costeño dejó una promesa en el aire: “Yo siempre he sido un profesional, así que esperen lo mejor de mí. Trataré de aportare dentro del terreno de juego con mi experiencia, con mi liderazgo, con las ganas y la ilusión que tengo. Que estoy que me juego. Quiero seguir dándole alegrías al juniorismo, yo sé que hay algo todavía ahí para darle a este club y estoy trabajando duro por esa alegría. ¿La duodécima? Amén. Es por lo que trabajamos”.