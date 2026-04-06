¡Baja sensible en el mediocampo! Restrepo confirma novedades contra Estudiantes de la Plata

Independiente Medellín prepara su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, en un duelo que estará marcado por novedades importantes en la nómina y una baja sensible en el mediocampo.

Copa Libertadores 2026: Debut de Independiente Medellín en el Atanasio Girardot contra Estudiantes

Más allá de los nombres propios, en el DIM hay un mensaje claro de cara al regreso al torneo continental: “Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que tirar todos juntos”, señalaron desde el cuerpo técnico, destacando el valor de competir nuevamente en el certamen más importante del continente.

El equipo antioqueño llega con un contexto particular: tras un inicio irregular en la liga local, donde sumó apenas dos puntos en las primeras fechas, ha mostrado una mejoría en juego y resultados en sus últimas presentaciones: “Somos conscientes que no empezamos bien… pero lo seguimos viendo partido a partido”, remarcaron.

Medellín afronta el reto frente a Estudiantes con la ilusión de hacerse fuerte en casa, recuperar protagonismo internacional y sobreponerse a las adversidades en su debut copero.

Novedades en el DIM: recuperación del polaco Patryk Fridrisewsk

El foco principal pasa por la situación del volante Didier Moreno, quien no estará disponible tras sufrir un esguince de rodilla. El DT Alejandro Restrepo confirmó que “tuvo un esguince grado uno o dos… así que no va a estar en el partido”, dejando claro que su recuperación será progresiva y sin tiempos definidos. “No me atrevo a dar días… dependerá mucho de ese proceso de recuperación”, añadieron, evidenciando la cautela médica con uno de los hombres clave del equipo.

Ante esta ausencia, el entrenador analiza alternativas como Baldomero Perlaza o la posibilidad de ajustar el sistema con otros volantes de características similares, en busca de equilibrio frente a un rival exigente.

En contraste, una de las noticias positivas pasa por la recuperación del polaco Patryk Fridrisewski, quien ha evolucionado favorablemente y podría reaparecer: “Lleva ya tres sesiones entrenando con los compañeros, se ha visto bien… de continuar la semana como va, será convocado”, explicaron desde el club, abriendo la puerta a su presencia en este compromiso internacional.