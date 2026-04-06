¿Volvería al América de Cali? Esto dijo Matías Pisano sobre un posible regreso al equipo escarlata

El buen momento de Deportivo Pasto en la Liga BetPlay tiene protagonistas claros dentro y fuera de la cancha, y uno de ellos es Matías Pisano, quien habló en Despierta Win sobre su presente y dejó abiertas varias puertas de cara al futuro.

Matías Pisano no cierra la puerta a América de Cali: “Siempre está abierta la posibilidad”

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Uno de los temas centrales fue su relación con el América de Cali, club con el que fue campeón y al que no descarta regresar. El mediocampista fue enfático al asegurar que mantiene un vínculo especial con la institución y su hinchada: “No, siempre está la puerta abierta de mi parte, no hay ningún problema. Sé que es un club que me quiere mucho”, afirmó, dejando claro que no ha cerrado esa posibilidad.

Pisano incluso resaltó el cariño que recibe constantemente por parte de los aficionados escarlatas, aun estando en Pasto: “Donde voy siempre me para un hincha de América y agradecerme por el título, así que eso es muy lindo”, agregó. Aunque confirmó que no ha recibido llamados recientes: “No, no tuve”—, su postura es clara: si se da la oportunidad, será bienvenida. “Yo nunca cierro las puertas… si se da, bienvenido sea; si no, estoy feliz de haber pasado por ese club tan grande”, sentenció.

Elogios de Matias Pisano a Jonathan Risueño, DT del Deportivo Pasto

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En paralelo, el argentino también profundizó en el presente del Pasto y el impacto del entrenador Jonathan Risueño, a quien destacó como uno de los grandes responsables del rendimiento del equipo. Según Pisano, una de sus principales virtudes es la lectura táctica: “El profe es un técnico que primero que lee muy bien los partidos, que eso es muy difícil de encontrar”, explicó.

Además, valoró la gestión del grupo y la constante rotación del plantel, una característica poco habitual: “Es un técnico que rota mucho y se le está dando todos los resultados… todos los jugadores que están jugando, están contentos”, señaló. En su caso personal, reconoció haber alternado titularidad y suplencia, pero siempre con la misma disposición: “Me ha tocado jugar muchos partidos y otros ir al banco… trato de hacerlo de la mejor manera”.

Pisano subrayó el ambiente interno como uno de los pilares del éxito: “Es un plantel muy sano, muy humano, muy grupal, y eso también es difícil de encontrar”, concluyó, destacando el trabajo de Risueño en la construcción de un equipo competitivo y unido.