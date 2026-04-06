Equipos colombianos, en la Copa Libertadores 2026: Así jugarán la primera fecha del torneo

La participación colombiana en la fase de grupos de la Copa Libertadores comienza esta semana con una agenda exigente para los cuatro equipos que buscan posicionarse desde las primeras jornadas.

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Los clubes colombianos afrontan una semana decisiva, con la obligación de sumar y demostrar competitividad en el torneo más importante de Sudamérica, algunos equipos tendrán un exigente debut, la idea es sumar desde las primeras jornadas.

Los cuatro equipos colombianos no pasan por su mejor momento en el campeonato local; sin embargo, la apuesta internacional y el prestigio del torneo invitan a los representantes nacionales a buscar una destacada presentación.

Palmeiras, Universitario, Estudiantes de la Plata y Peñarol, rivales de los colombianos

La acción comenzará el martes 7 de abril con la presentación de Deportes Tolima, que recibirá a Universitario a las 9:00 p.m. en un duelo clave para hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes en el arranque del grupo.

El miércoles 8 tendrá doble presencia nacional. A las 7:00 p.m., Independiente Medellín enfrentará a Estudiantes de La Plata, en un choque de alto nivel ante un rival con historia en el certamen. A la misma hora, Junior protagonizará uno de los partidos más exigentes de la fecha al medirse con Palmeiras, candidato permanente al título.

La jornada se cerrará el jueves 9 con la salida de Independiente Santa Fe, que recibirá a Peñarol a las 9:00 p.m. en El Campín, en un duelo tradicional del continente.

Martes 7 de abril

9:00 p.m. | Deportes Tolima vs Universitario

Miércoles 8 de abril

7:00 p.m. | Independiente Medellín vs Estudiantes

7:00 p.m. | Junior vs Palmeiras

Jueves 9 de abril

9:00 p.m. | Santa Fe vs Peñarol