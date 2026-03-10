Bajas de Independiente Medellín para la Copa Libertadores: Restrepo los confirmó

La clasificación para la fase de grupos está muy cerca para el Deportivo Independiente Medellín y el club necesitará sacar adelante la serie en condición de local. Jugar de local no parece ser lo mejor para el Medellín de Alejandro Restrepo. El Atanasio Girardot dejó de ser ese escenario de confianza, pues, el club no gana desde el 2025.

Deuda pendiente como local: Alejandro Restrepo no ha podido ganar en los últimos seis partidos en el Atanasio Girardot

De visitante es uno, y de local es otro, por lo menos así lo ha demostrado en la Copa Libertadores y en lo que va de este irregular 2026. Medellín no sabe lo que es sumar de a tres en casa desde el 8 de diciembre cuando vencieron 2-1 al Junior en los cuadrangulares semifinales.

Medellín jugó un total de seis partidos en condición de local entre finales de diciembre del 20256 y en lo que va de este año. El saldo no es positivo, pues, de 18 unidades, solo ha sumado tres puntos. Empató en tres ocasiones y perdió las otras tres oportunidades que tuvo.

Los últimos partidos en condición de local: un empate sin goles ante Liverpool de Uruguay por la Copa Libertadores en la segunda fase y una derrota ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot.

En conferencia de prensa previo al encuentro se le pregunto al adiestrador si espera repetir la estructura en el equipo: "una estructura que nos ha permitido competir bien tanto el local como de visitante. Segundo, va de la mano también de los planes de partido, de los tipos de equipos a los cuales hemos enfrentado y sentimos que especialmente Malcom Palacios, con ese perfil cambiado donde lo ha hecho más allá de ser un hombre joven, ha competido bien, seguramente como un jugador joven lo tienen a veces los grandes, pero los jugadores jóvenes de pronto con sus errores, pero creo que corregibles también y trabajables".

Restrepo confirmó la baja de varios jugadores para el crucial partido de vuelta contra Juventud de Uruguay por Copa Libertadores

El técnico profundizó en el tema: "Así que como siempre lo digo, nunca es una camisa de fuerza, la estructura porque siento que hemos cambiado muchísimo. Si bien hay una estructura madre que nos identifica, pero en cualquier momento también se puede cambiar".

Respondiéndole al corresponsal de Win Sports, Óscar Tobón, por un posible cambio de módulo a cuatro defensores: "No lo hemos hecho porque hemos considerado que con esa estructura hemos podido competir bien o lo identificamos así para ciertos partidos y en ese momento tomamos la decisión para el juego de todo seguir como viene dentro de la semana".

Sobre las ausencias el DT del poderoso confirmó: "Daniel Londonño y John Montaño seran convocados, vienen trabajando con el grupo, vienen trabajando bien, esperemos que esta dos práctica lo puedan hacer bien y definiremos bien, si Léiser Chaverra y Baldomero pueden también en estas dos prácticas meterse en ese grupo de convocados para el partido".

Por último confirmó las ausencias: "Bueno, Leider Berrio, tú has dicho, es una lesión grave y Daniel Cataño y Johnny González todavía siguen en ese proceso de recuperación".