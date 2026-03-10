Oficial: confirman los otros partidos que Falcao se pierde en la liga

Millonarios vive actualmente un momento dulce, el equipo azul de la capital del país viene de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y en la presente Liga BetPlay registra dos victorias consecutivas (ante Pereira y Cúcuta).

El equipo dirigido por el técnico Fabián Bustos ha podido encontrar en Rodrigo Contreras un delantero de alta categoría que incluso le ha robado protagonismo a Leonardo Castro y Radamel Falcao García, este último jugador quien ha estado ausente en varios partidos de Millonarios.

¿Cuántos partidos más se perderá Falcao en Millonarios?

Luego de las declaraciones del técnico Fabián Bustos sobre el estado físico de Radamel Falcao García, asegurando que el delantero estará fuera de las canchas al menos 10 días más por una pequeña distensión sufrida en su afán por estar a punto para el duelo contra Nacional.

Así las cosas, el ‘Tigre’ será baja para los próximos partidos de Liga BetPlay con Millonarios, el primero contra Boyacá Chicó de este sábado 14 de marzo y también el programado contra Atlético Nacional para el martes 17 de este mes, duelo que se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Cuándo volverá Falcao a jugar con Millonarios?

Cumpliendo por los menos con los 10 días que el técnico prevé que el ‘Tigre’ Falcao este ausente, su regreso estaría para el duelo de visitante contra Once Caldas, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en el Estadio Palogrande de Manizales.

"A Radamel lo necesitamos y si estuviera para jugar seguramente lo usaríamos. Con Rodrigo hicieron un esfuerzo grande para ponerse bien y llegar al miércoles pasado, gracias a Dios ya vieron los que hizo 'Rodri' y llegó, pero 'Rada' en ese esfuerzo se resintió. No es una lesión grande, no es algo de complicado, pero no lo tendremos al menos 10 días. A penas esté para jugar él va a estar sumando con los chicos", dijo Bustos tras la victoria 2-0 ante Cúcuta.

Fabián Bustos habló del estado físico de Falcao