¿Sao Paulo le restó importancia a Millonarios? Decisión para la Sudamericana

Semana de Copa Libertadores y Sudamericana, los equipos se alistan para definir su camino a nivel internacional. Se cumple la primera vuelta de la fase de grupos de las competiciones y Bogotá será sede de uno de los juegos llamativos, como lo es Millonarios vs. Sao Paulo.

Los brasileños llegan a Colombia como los favoritos del grupo, pues en las dos primeras jornadas, consiguieron los 6 puntos, algo que los deja con tranquilidad, para afrontar el resto de la fase de grupos.

Ahora, el reto será ante Millonarios, donde los embajadores necesitan sumar los 3 puntos, para mantener la ilusión y llegar con opciones a las últimas fechas, de clasificar a la fase de repechaje o a los octavos de final.

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Sao Paulo está en la cuarta casilla del Brasileirao, con el objetivo de sumar y alcanzar la parte alta de la tabla. Ante esto, Roger Machado definió la nómina de viajeros par el choque en Bogotá, pero, con la mente en el rentado local. Por esto, varios de los titulares no estarán en El Campín.

Sao Paulo, con nómina mixta para enfrentar a Millonarios

Sao Paulo no tendrá a varios de sus jugadores habituales ante Millonarios, esto, por decisión técnica. Nombres como Lucas Ramón, Enzo Díaz, Rafael Tolói, Danielzinho, Artur, Luciano y Jonathan Calleri no viajaron para el partido en Bogotá. La decisión radicó por los choques que tendrán en el Brasileirao.

El cuadro paulista enfrentará a Bahía, el próximo domingo 3 de mayo, además, del duelo de Sudamericana vs. O’Higgins, junto con el choque vs. Sao Paulo, el 10 de mayo

Probable formación de Sao Paulo ante Millonarios

Sao Paulo formaría con: Rafael, Cédric, Alan Franco, Sabino y Wendell; Luan, Bobadilla y Cauly; Lucca, Tapia (Tetê) y André Silva.