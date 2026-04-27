Millonarios, a cuidar su historial vs. Sao Paulo en Copa Sudamericana

Millonarios dejará de lado el ámbito local, con la ilusión de conseguir la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay. Ahora el enfoque se dirigirá a la Copa Sudamericana, donde cerrarán la primera vuelta de la fase de grupos vs. Sao Paulo en El Campín.
Los dirigidos por Fabián Bustos suman una victoria y una derrota, en sus dos primeras salidas en la competición. La obligación de Millonarios es sumar de a tres, pues se vienen dos juegos fuera de El Campín (Sao Paulo en el Morumbí y Boston River en Uruguay), por lo que aprovechar los puntos en casa será determinante.
Adicionalmente, en medio tendrán la fecha final de la Liga BetPlay, para buscar la clasificación a la siguiente fase.
Millonarios volverá a jugar vs. Sao Paulo por competición internacional, luego de 19 años, pues el registro más reciente entre ambos es en la Copa Sudamericana del 2007, donde los embajadores eliminaron a los brasileños en los cuartos de final de la competición.
El partido de este martes será el número 12 ante clubes brasileños en Bogotá, por torneos CONMEBOL.
El historial de Millonarios ante equipos brasileños en Bogotá
Millonarios ha disputado, en total, 11 partidos como local ante clubes brasileños. Sao Paulo y Corinthians han sido los dos clubes que más ha enfrentado en casa, seguido de Botafogo, Palmeiras, Gremio, Paranaense, Flamengo y América MG con un duelo respectivamente.
Historial de Millonarios vs. equipos brasileños en torneos CONMEBOL como local
Millonarios 0 – 2 Botafogo 1963 LIBERTADORES
Millonarios 0 – 0 Sao Paulo 1974 LIBERTADORES
Millonarios 2 – 0 Sao Paulo 2007 SUDAMERICANA
Millonarios 3 – 0 Palmeiras 2012 SUDAMERICANA
Millonarios 3 – 1 Gremio 2012 SUDAMERICANA
Millonarios 0 – 1 Corinthians 2013 LIBERTADORES
Millonarios 1 (2) – (4) 0 Athletico Paranaense 2017 LIBERTADORES
Millonarios 0 – 0 Corinthians 2018 LIBERTADORES
Millonarios 1 – 2 Fluminense 2022 LIBERTADORES
Millonarios 1 – 1 América MG 2023 SUDAMERICANA
Millonarios 1 – 1 Flamengo 2024 LIBERTADORES