Millonarios acata decisión de Michaloutsos y confirma un sorpresivo ‘fichaje’

Queda solo una fecha para que termine la Liga BetPlay 2026-I y Millonarios tiene todavía chances grandes para sellar la clasificación para los Play-Offs dependiendo de su propio resultado y de otros encuentros que pueden ser decisivos.

Y es que, Millonarios necesita sumar de a tres en la última fecha de la Liga BetPlay cuando enfrenten a Alianza Valledupar en condición de visitante. Si esto sucede, los dirigidos por Fabián Bustos también esperan la derrota del Deportivo Cali y el Deportivo Independiente Medellín, ya lo que pase en el encuentro entre Santa Fe e Inter de Bogotá tiene sin cuidado a los albiazules.

Es una serie de resultados que dejan a Millonarios con las posibilidades claras de disputar las fases finales. A la espera de ello, el club ya empieza a tomar decisiones para el próximo semestre cumpliéndole a una decisión que tomó el director deportivo Ariel Michaloutsos.

ALEJANDRO CORREALES, NUEVO SECRETARIO TÉCNICO DE MILLONARIOS

Sin duda alguna, la llegada del director deportivo Ariel Michaloutsos vino con cosas buenas para Millonarios como el mercado de fichajes con Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Rodrigo Ureña, entre otros que han cumplido a las exigencias de hinchas que pedían jugadores para solucionar los últimos libros de pases.

Además de jugadores, por designación de Ariel Michaloutsos, Alejandro Correales, quien se desempeñaba como el analista de video de Millonarios tendrá una nueva función dentro de la institución. Correales, con más de cinco años en el club ahora será secretario técnico.

En esta nueva función, Alejandro Correales tendrá que responsabilizarse de la planificación deportiva, trabajando de la mano con directivos, y el cuerpo técnico conformado por Fabián Bustos. Además, tendrá funciones como el scouting de futbolistas y otras que tendrán que analizar junto con Bustos.

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Aparte de fungir como analista de video de Millonarios, en la preparación de Alejandro Correales también cuenta con licencia B UEFA y a la par está en la Scottish Football Association tomando cursos de entrenamiento.

FABIÁN BUSTOS PIENSA A FUTURO CON MILLONARIOS

A lo largo de las últimas semanas ha aparecido el rumor de que Fabián Bustos saldría de Millonarios para firmar con Universitario de Deportes en Perú. Ya había estado en el conjunto de Lima, pero la respuesta del entrenador argentino fue sumamente clara.

Fabián Bustos cerró la incertidumbre afirmando que, “rumores son situaciones que pasan. Estoy acá, estoy enfocado en lo que quiero. Hoy pertenezco a Millonarios, yo estoy muy a gusto, aunque no sé si todo el mundo pueda decir lo mismo. Los chicos me demuestran que vamos hasta el final, vamos a insistir, vamos a pelear y hay que darle la vuelta a la página del torneo porque queda una fecha”.

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También piensa ya en el segundo semestre del 2026, “tenemos que hacer unos ajustes, cuando llegue la mitad de año hablaremos con la dirigencia porque el equipo se puede mejorar. Me gusta un equipo que sea competitivo". En ese sentido, sigue comprometido con el proyecto y espera reforzar más a la institución pase lo que pase en esta fecha definitiva.

Con Alejandro Correales como el nuevo secretario técnico de Millonarios, el proyecto para el segundo semestre va tomando forma con esta primera designación por parte de Ariel Michaloutsos. Habrá que ver cómo siguen las cosas en la composición del equipo en el 2026-II.