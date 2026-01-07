Barcelona firmó una actuación demoledora en Yeda, escenario de la Supercopa de España, y dejó claro que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Con una goleada 5-0 sobre el Athletic Club de Bilbao.

El conjunto dirigido por Hansi Flick no solo aseguró su lugar en la final, sino que envió un mensaje contundente a su próximo rival: este equipo combina talento, intensidad y una profundidad de plantilla que marca diferencias.

Desde los primeros minutos, el cuadro azulgrana impuso condiciones. La presión alta, la circulación rápida del balón y la movilidad constante de sus atacantes desarmaron cualquier intento de resistencia del elenco vasco. El dominio fue tan evidente que antes de la media hora el marcador ya reflejaba una ventaja amplia, producto de una primera parte que rozó la perfección.

El encargado de abrir el camino fue Ferran Torres, quien aprovechó un desajuste defensivo para marcar con oportunismo. A partir de ahí, el partido se convirtió en un monólogo.

Fermín López amplió la cuenta con una llegada sorpresiva desde segunda línea, mientras que Roony Bardghji, una de las grandes novedades en el once inicial, dejó su huella con un gol que confirmó su desparpajo y personalidad en citas importantes. Antes del descanso, Raphinha apareció para poner cifras que ya resultaban irremontables.

En la segunda mitad, lejos de relajarse, el equipo catalán mantuvo el control del juego. Flick ajustó piezas, dosificó esfuerzos y aun así su equipo siguió generando peligro. El propio Raphinha selló la goleada con el quinto tanto, coronando una noche redonda tanto en lo colectivo como en lo individual.

Uno de los aspectos más destacados fue la capacidad del técnico alemán para gestionar su plantilla. La ausencia de Lamine Yamal, habitual protagonista, no se sintió gracias al rendimiento de Bardghji, quien respondió con atrevimiento y eficacia.

El triunfo cobra aún más valor si se tiene en cuenta el contexto. El Barcelona llega a esta instancia tras una racha positiva en la Liga española, donde se mantiene en los primeros puestos gracias a su regularidad y solidez.

Ahora, el conjunto blaugrana aguarda por su rival en la final, que saldrá del choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid. La posibilidad de un nuevo Clásico en una final siempre añade un componente especial, no solo por la rivalidad histórica, sino por lo que representa en términos de prestigio y ambición deportiva.

Con la final en el horizonte, el club catalán sabe que está ante una oportunidad clave para consolidar su proyecto. La Supercopa puede ser mucho más que un trofeo: puede convertirse en el símbolo de una temporada que promete emociones fuertes.