FC Barcelona de España, uno de los mejores equipos del mundo, sigue pensando en lo que será el inicio de la nueva temporada. Por ello, adelanta gestiones para asegurar a varias de sus figuras.



En las últimas horas, se filtró que el experimentado lateral derecho portugués João Pedro Cavaco Cancelo seguiría vinculado al conjunto culé, por lo menos, hasta el año 2028. Esto es una gran noticia para muchos hinchas del conjunto blaugrana.

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Cancelo renovaría hasta 2028

“Joao #Cancelo ha acordado los términos personales para quedarse en el #Barça con un contrato hasta 2028. El #FCB ahora espera la luz verde de #AlHilal”, informó al respecto Nicolo Schira, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Si el equipo de la liga de Arabia Saudita acepta la situación, FC Barcelona podría hacer oficial la situación los próximos días o semanas. El anuncio se podría dar en medio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Cancelo será rival de Colombia en el Mundial

Cancelo, con pasado en Manchester City de la Premier League de Inglaterra y la Juventus de la Serie A de Italia, fue convocado por la selección de Portugal para el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Su temporada en Barcelona fue bastante buena; por eso, se espera que sea titular en la Copa del Mundo. Y ya que se habla del conjunto culé, en los últimos días este anunció el fichaje de Anthony Gordon.

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El anuncio de Gordon

“En las últimas temporadas, Anthony Gordon se ha consolidado como uno de los mejores, más talentosos y más trabajadores extremos del fútbol europeo. Es un jugador con gran capacidad de mejora y un jugador que además trabaja muy duro en defensa. Aunque ha jugado como extremo durante la mayor parte de su carrera, ha jugado como delantero centro, puesto que bien podría ocupar en el FC Barcelona”, señaló el equipo.



“Llega al club después de ser el máximo goleador del Newcastle United la temporada pasada y el jugador que más regates realizó. Gordon impresionó en sus tres apariciones contra el Barça la temporada pasada en la Liga de Campeones. Y por fin se pone la camiseta del Barça. Será después del Mundial, lo que le da otra oportunidad de demostrar su madurez como jugador con gran ambición”, añadió.







