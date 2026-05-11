Durante las últimas semanas se ha mencionado que el delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, iría al FC Barcelona en una negociación que sería millonaria.



Sin embargo, en las últimas horas, otro club grande de Europa se habría interesado en contar con los servicios del atacante. Se trata del París Saint-Germain de Francia, que está en la gran final de la Uefa Champions League.

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PSG va por Julián

“PSG siempre quiso a Julián Álvarez. No es un interés nuevo. Lo quiso desde que estaba en Manchester City y él estaba por salir. En este mercado, como en los anteriores, sondean y van a hacer un intento”, dijo el periodista argentino Gastón Edul, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Para muchos, PSG es el equipo que mejor juega en el mundo. El conjunto dirigido por el español Luis Enrique maravilla a los amantes del deporte rey con el talento de sus jugadores y la táctica aplicada.

¿Se viene un bombazo?

Si esta institución termina contratando a Julián Álvarez, esto, sin lugar a dudas, sería un tremendo bombazo en el mercado de fichajes, además de ser un rotundo golpe para las directivas del FC Barcelona.



“El PSG está muy atento a la situación de la Araña y podría ir en serio a por su fichaje este verano. La operación podría rondar los 110 millones de euros y sería el colofón final al equipazo de Luis Enrique”, reseña Sport sobre el tema.

Un ataque que metería miedo

“Al PSG le ha ido muy bien sin una referencia ofensiva clara, pero poder sumar a Julián Álvarez a una ecuación en la que ya forman parte factores como Kvaratskhelia, Dembélé, Doué o Barcola asusta a cualquiera. Julián ha atravesado rachas complicadas esta temporada, aunque en el tramo final del curso intentó echarse el equipo a la espalda para ganar títulos. En el Metropolitano le han mostrado su cariño, pero varias fuentes cercanas al entorno del delantero explicaron durante la campaña que podría estar abierto a un cambio de aires”, sentenció.



Si la operación se termina llevando a cabo, se haría oficial una vez finalice la participación de Julián Álvarez en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.