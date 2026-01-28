Barcelona clasificó a los octavos de final de la Champions League al golear a Copenhague

Barcelona sufrió en la última jornada de la primera fase de la Champions League al enfrentar a Copenhague, ya que comenzó perdiendo en condición de local, pero con el apoyo de su hinchada logró darle vuelta al marcador para definir una goleada 4-1 y junto con ello la clasificación a octavos de final.

El equipo dirigido por Hansi Flick llegó al partido sabiendo que necesitaba una victoria contundente para ascender dentro del Top 8 del grupo y evitar la incómoda ronda de playoffs. Aunque los azulgranas tenían cierta ventaja sobre sus rivales directos, su situación en la tabla era delicada y una derrota podría haberles obligado a disputar eliminatorias previas en busca de un lugar en octavos.

Así fue la clasificación de Barcelona a octavos de final de la Champions League

El encuentro comenzó de forma inesperada para la afición local. A los 4 minutos, el joven delantero islandés Viktor Dadason sorprendió al Camp Nou al abrir el marcador para el Copenhagen, aprovechando un desajuste defensivo de los anfitriones y poniendo al equipo danés momentáneamente en ventaja.

Sin embargo, tras el descanso, el encuentro dio un giro total en el que Robert Lewandowski igualó el marcador gracias a una excelente combinación ofensiva que permitió al equipo recuperar la confianza y la posesión. Lamine Yamal, con su velocidad y creatividad, marcó el segundo tanto para los locales con un disparo que se desvió en un defensor y complicó aún más la noche al Copenhagen.

Poco después, Raphinha transformó un penalti tras una falta sobre Lewandowski, poniendo al Barça 3-1 arriba y prácticamente sellando la remontada. Para culminar la goleada, Marcus Rashford firmó el cuarto gol con un impecable tiro libre en los minutos finales, desatando la euforia de la afición culé y confirmando un triunfo contundente que representó no solo los tres puntos, sino también tranquilidad en su camino europeo.

¿Cuándo será el sorteo de los play-off de la Champions League?

El sorteo de los playoff de la UEFA Champions League 2025–26 se ha programado para el viernes 30 de enero de 2026, marcando uno de los eventos más esperados de la temporada europea. Esta ceremonia es clave porque determina los emparejamientos de la fase de eliminación directa que precede a los octavos de final de la competición, después de la fase de liga.