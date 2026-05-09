James Rodríguez no piensa en retirarse después del Mundial 2026

Este sábado 9 de mayo, surgió el rumor de que James David Rodríguez, considerado por muchos como el mejor jugador colombiano de todos los tiempos, se iba a retirar después del Mundial FIFA 2026.



En las horas de la mañana, se mencionó que James le habría comunicado al Minnesota United de la MLS de los Estados Unidos, su actual club, que estaría pensando mucho en su retiro luego del certamen orbital.

Lea también James tendrá su documental; fecha de estreno y más detalles

James no piensa en el retiro

Tras este rumor, Deportes RCN se puso en la tarea de comunicarse con fuentes cercanas al jugador y dos personas del mismo círculo cercano del talentoso mediocampista ofensivo desmintieron la información.



Las mismas afirmaron que James no piensa retirarse del fútbol profesional una vez finalice el Mundial. Además, resaltaron que en ningún momento el 10 conversó sobre el asunto con algún directivo del Minnesota.

James, enfocado en el Mundial

James Rodríguez, dicen las mismas fuentes, está enfocado en su participación con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo que, como bien se sabe, se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El jugador que pasó por el poderoso Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania será uno de los primeros en unirse al campamento de la Selección Colombia de cara al debut mundialista.

Lea también James ya tiene fecha para unirse a la Selección Colombia para el Mundial

Un Mundial que puede ser histórico

James David se prepara para hacer un gran campeonato y llevar a la tricolor hasta las instancias más importantes. El 10 es el más grande referente de la Selección, que comparte el grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.



El equipo cafetero está llamado a pelear el primer lugar de la zona con la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía. Colombia afrontará con toda la categoría del caso un Mundial que puede ser más que histórico.







