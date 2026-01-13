Barcelona rompió el mercado de fichajes: refuerzo confirmado para 2026

Barcelona sigue dando noticias tras su título en la Supercopa de España 2026 ante Real Madrid. El elenco blaugrana, que se impuso en la final disputada en Arabia Saudita, dio la sorpresa en el mercado de fichajes y anunció un nuevo refuerzo.

Tras la victoria en la final ante los merengues, el Barça salió reforzado anímicamente para el arranque del año. El triunfo ante su eterno rival le dio un golpe a los catalanes que aprovecharon la celebración para concretar la llegada de un nuevo refuerzo.

Joao Cancelo que era uno de los temas más comentados del entorno azulgrana, no solo por lo que representa en el plano deportivo, sino por su fuerte relación emocional con el club, completó las pruebas médicas para ser nuevo defensor del equipo.

El lateral portugués llega desde el Al-Hilal, como una solución inmediata a los problemas defensivos que ha sufrido el equipo catalán en los últimos meses. Las lesiones, la irregularidad en algunos puestos y la necesidad de profundidad en las bandas. El luso será inscrito como sustituto de Andreas Christensen que estará fuera el resto del curso actual.

Desde el punto de vista futbolístico, Cancelo llega como una alternativa de polivalencia al cuadro culé. El portugués le dará a la chance a los comandados por Hansi Flick de recuperar una salida de balón más limpia sin perder su condición nata de defensor.

En otras noticias

El gran obstáculo para concretar su vuelta era el ítem financiero que finalmente logró solucionarse entre las partes. El jugador optó por reducir sus exigencias salariales para entrar en la regla económica del Barcelona.

Según las versiones de prensa en Cataluña, la llegada del jugador será hasta el final de la temporada. La clave está en que el conjunto árabe asumirá una parte significativa de la ficha, mientras el Barcelona cubrirá un porcentaje acorde a sus posibilidades actuales.

Pesé al interés de otros clubes europeos, el defensor siempre manifestó su deseo de jugar en el equipo catalán. Canceloha mostrado en repetidas ocasiones su cariño especial hacia la afición y el cuadro azulgrana.

Según fuentes cercanas a la negociación, el jugador considera que su ciclo en Europa aún no está cerrado y vio con buenos ojos un retorno a LaLiga. Ahora, los catalanes tendrán una nueva pieza al mando de Hansi Flick

Lea también El Barcelona va por jugador del Bayern: No es Luis Díaz

Joao Cancelo no solo reforzará las bandas del Barcelona, sino que será clave en la construcción de un sentido de pertenencia que se está volviendo un arma clave en el cuadro culé.