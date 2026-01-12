VIDEO - Mbappé no soportó la derrota: polémico gesto contra Barcelona

La final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid dejó mucho más que un marcador vibrante. El triunfo azulgrana por 3-2 en territorio saudí cerró una noche intensa desde lo futbolístico, pero el debate se trasladó rápidamente a lo ocurrido en la premiación

Un gesto protagonizado por Kylian Mbappé tras el pitazo final encendió la polémica y volvió a poner en primer plano la eterna rivalidad entre los dos clubes más influyentes del fútbol español.

El encuentro, disputado en Yeda, tuvo todos los ingredientes de una final: ritmo alto, alternativas constantes y figuras determinantes. El conjunto catalán supo golpear en los momentos clave y terminó celebrando un nuevo título ante su máximo adversario.

Sin embargo, cuando el protocolo marcaba un cierre de cortesía deportiva, la escena cambió de tono. El pasillo de honor, tradición no escrita, pero habitual en este tipo de ceremonias, se convirtió en el centro de la discusión.

Las cámaras captaron cómo los jugadores del equipo blanco evitaron formar la fila para aplaudir al campeón. En ese instante, la atención se posó sobre Mbappé, señalado por distintos sectores como el futbolista que habría pedido a sus compañeros abandonar la zona y dirigirse directamente a los vestuarios.

Desde el entorno del Real Madrid surgió rápidamente una versión alternativa. Según fuentes cercanas al club, la decisión no respondió a una falta de respeto, sino a indicaciones organizativas vinculadas a la logística del evento. “No hubo intención antideportiva”, fue el mensaje que se filtró, intentando bajar la temperatura de una situación que ya estaba instalada en la opinión pública. Aun así, la explicación no logró apagar del todo la controversia.

Del lado del Barcelona, la reacción no tardó. El presidente Joan Laporta se mostró sorprendido por lo ocurrido y dejó una reflexión que resonó con fuerza. “El respeto al rival también forma parte de ganar”, habría señalado el dirigente, en una frase que fue interpretada como un dardo directo al comportamiento del delantero francés.

Para muchos analistas, lo sucedido refleja el peso emocional que tiene perder una final ante el rival histórico. La derrota no solo significó ceder un trofeo, sino hacerlo frente a un Barça que atraviesa un gran momento y que nuevamente volvió a vencer a los merengues en un mano a mano por un trofeo.

La escena en Yeda, amplificada por la magnitud del clásico, dejó en evidencia cómo cada detalle es analizado cuando se trata de dos clubes que concentran la atención mundial. La figura del delantero 'galo' fue protagonista por el peso de su ausencia y tras la situación en la premiación.

Para el Real Madrid, el desafío será pasar página rápidamente y reenfocar energías en la Liga y la Champions. Para el Barcelona, el título y la polémica funcionan como combustible anímico de cara a lo que viene, en un año con la idea de ser protagonista.