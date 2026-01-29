La Selección Colombia de Futsal quedó eliminada de Copa América y no irá al Mundial

La Selección Colombia de Futsal quedó eliminada de la Copa América tras empatar 2-2 frente a Chile, en el partido correspondiente a la quinta y última fecha de la fase de grupos, disputado este jueves 29 de enero.

El compromiso era decisivo para ambos equipos, que llegaban con opciones matemáticas de clasificar, pero necesitaban algo más que un empate para mantenerse con vida en el torneo continental.

Chile fue el primero en golpear y se puso en ventaja en el marcador, aprovechando una desatención defensiva del conjunto colombiano, que sintió el impacto del gol en los primeros minutos.

Sin embargo, Colombia reaccionó con carácter y logró reponerse en el marcador, encontrando el empate y posteriormente la remontada parcial, lo que renovó la ilusión de avanzar a las semifinales.

Cuando parecía que la Tricolor podía sostener la ventaja, la Roja apareció nuevamente con un gol de gran factura, que selló el 2-2 definitivo y terminó siendo letal para las aspiraciones de ambos seleccionados.

Con este resultado, Colombia llegó a cinco puntos en el grupo B, mientras que Chile cerró su participación con cuatro unidades, quedando los dos seleccionados eliminados de la competencia.

En contraste, Venezuela y Brasil fueron las selecciones que lograron avanzar por la zona B, asegurando no solo su clasificación a las semifinales, sino también su cupo directo a la próxima Copa del Mundo de Futsal.

Vale recordar que el formato del torneo establece que las dos mejores selecciones de cada grupo avanzan a semifinales y, al mismo tiempo, garantizan su presencia en el Mundial, objetivo que no pudo cumplir el equipo dirigido por Roberto Bruno.

Colombia jugará por el quinto puesto de la Copa América de Futsal

De esta manera, Colombia deberá regresar al país sin opciones de título ni clasificación mundialista, aunque todavía disputará el partido por el quinto puesto ante el tercer ubicado del grupo A, que saldrá entre Uruguay, Perú o Paraguay.

Ese encuentro por el quinto lugar de la Copa América de Futsal está programado para el domingo 1 de febrero, aún con horario por confirmar, y se jugará antes del partido por el tercer puesto y la gran final del certamen.