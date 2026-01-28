Jhon Jader Durán podría cambiar de equipo: "Sería el fichaje de última hora"

Comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Jhon Jader Durán salga de Fenerbahçe, en lo que podría convertirse en uno de los movimientos de última hora más llamativos de este mercado de fichajes.

La información fue revelada por Fabrizio Romano, especialista en fichajes internacionales, quien este martes 27 de enero señaló a través de su cuenta de X que el atacante está en el radar de varios clubes del fútbol europeo.

Fabrizio Romano anticipa la salida de Jhon Durán del Fenerbahce

“Varios clubes europeos han mostrado interés en Jhon Durán en los últimos días como posible fichaje de última hora”, indicó Romano, dejando claro que el nombre del colombiano ha comenzado a moverse con fuerza en las oficinas deportivas.

El periodista agregó que “la decisión depende del Fenerbahçe y de Durán, pero los clubes están interesados y ya están haciendo consultas esta semana”, lo que abre la puerta a una eventual negociación en el tramo final del mercado.

Aunque Fabrizio Romano no reveló cuáles serían los equipos interesados en el delantero, sí se estima que, de concretarse la operación, se trataría de un club con importante poderío económico.

La escandalosa cifra que pagó Fenerbahce por Jhon Jader Durán

Esto se debe a que Fenerbahçe tiene los derechos deportivos de Durán hasta el final de la temporada 2025-26, luego de haber pagado cerca de 21 millones de dólares a Al Nassr por el préstamo del futbolista, una cifra considerada elevada.

En ese contexto, cualquier club que pretenda fichar al colombiano deberá asumir el costo de la interrupción del préstamo, además de negociar con el conjunto turco una nueva cesión o una venta definitiva.

Estadísticas de Jhon Durán en Fenerbahce

En cuanto a su rendimiento, Jhon Jader Durán registra en la actual temporada cinco goles y tres asistencias en 21 partidos disputados, números que respaldan su protagonismo pese a su corta edad.

Con 22 años, el atacante colombiano mantiene como objetivo principal ganarse un lugar en la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026, motivo por el cual analiza con cautela cualquier movimiento que le garantice continuidad y visibilidad en el fútbol europeo.