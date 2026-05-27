Desde hace varias semanas, la prensa europea ha venido mencionando que Bayern Múnich de Alemania estaba adelantando gestiones para hacerse con los servicios del atacante británico Anthony Gordon.



Incluso, el equipo en el que juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda llegó a entablar charlas con Newcastle United de la Premier League de Inglaterra, club en el que milita el jugador.

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Barcelona se metió en el camino del Bayern

Todo aparecía marchar de muy buena manera; sin embargo, en las últimas horas, FC Barcelona de España se metió en el camino y ya habría llegado a un acuerdo para contratar a Gordon.



Este, sin lugar a dudas, es un golpe más que fuerte para Bayern Múnich de Alemania, que pensaba en Anthony Gordon, un suplente y competencia ideal para el mismo Luis Díaz. Los teutones ahora deberán mirar nuevos jugadores para fichar.

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El primer refuerzo del club

“El FC Barcelona cerró el fichaje de Anthony Gordon (25 años) en lo que es la primera contratación del club azulgrana de cara a la temporada 2026-27, según confirman fuentes del club azulgrana. Firmará por cinco temporadas y se espera que llegue en breve a Barcelona para pasar reconocimiento médico”, dice Mundo Deportivo.



“El viaje de Deco, Bojan y Joao Amaral era para avanzar las negociaciones con Gordon cuando todo hacía pensar que su objetivo era Joao Pedro. La información se ha cumplido y los avances explicados se han concretado de forma vertiginosa”, añadió.

¿Jugada sucia del culé?

Esta noticia, como era de esperarse, no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter. Algunas personas tildan la gestión como una jugada sucia del Barcelona.



“El internacional inglés es un futbolista que puede actuar de extremo izquierda de forma prioritaria, aunque también puede hacerlo de ‘nueve’ por el eje del ataque. En esta negociación, el FC Barcelona se ha impuesto al Bayern de Múnich y al Liverpool, que a última hora se metió en la negociación intentando aprovechar que el jugador ha nacido en esa ciudad y su familia es de allí”, sentenció Mundo Deportivo, entre otras cosas más.











