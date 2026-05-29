Hace apenas unos minutos, FC Barcelona de España, uno de los mejores equipos del mundo, confirmó su nuevo refuerzo, con el que espera pelear todos los títulos de la siguiente temporada.



Se trata del extremo izquierdo Anthony Gordon, quien arriba al club procedente del Newcastle United de la Premier League de Inglaterra. Gordon es un jugador que promete por sus grandes cualidades.

Lea también Robert Lewandowski confirmó su salida de Barcelona

El anuncio de Gordon

“FC Barcelona y el Newcastle United han llegado a un acuerdo para que Antonio Gordon se convierta en blaugrana durante las próximas cinco temporadas”, señaló el equipo en su plataforma digital.



Antes de su llegada al conjunto blaugrana, Gordon estuvo muy cerca de firmar su arribo al Bayern Múnich de Alemania, equipo en el que juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Lea también Barcelona estudia acciones legales: Florentino desata tormenta en España

Un extremo con mucho talento

“En las últimas temporadas, Anthony Gordon se ha consolidado como uno de los mejores, más talentosos y más trabajadores extremos del fútbol europeo. Es un jugador con gran capacidad de mejora y un jugador que además trabaja muy duro en defensa. Aunque ha jugado como extremo durante la mayor parte de su carrera, ha jugado como delantero centro, puesto que bien podría ocupar en el FC Barcelona”, continuó el culé.

“Llega al club después de ser el máximo goleador del Newcastle United la temporada pasada y el jugador que más regates realizó. Gordon impresionó en sus tres apariciones contra el Barça la temporada pasada en la Liga de Campeones. Y por fin se pone la camiseta del Barça. Será después del Mundial, lo que le da otra oportunidad de demostrar su madurez como jugador con gran ambición”, sentenció.

Lea también Ya no iría al Barcelona: este club quiere fichar a Julián Álvarez tras el Mundial 2026

Barcelona les ganó a todos

Además del Bayern Múnich, varios clubes de la Premier League de Inglaterra habían preguntado en los últimos días por las condiciones del jugador. Sin embargo, en una operación rápida, Barcelona le ganó el pulso a todos.



Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer Anthony Gordon con los colores del FC Barcelona de España. El conjunto culé tiene en sus planes a otros jugadores para fichar en las próximas semanas.













