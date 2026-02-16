Barcelona tambalea y pierde la punta: "No estamos en un buen momento"

El Girona ahondó 2-1 en la herida del Barcelona y consiguió una victoria que es un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación, e incluso por Europa, y que alimenta más si cabe las dudas que dejó el equipo de Hansi Flick con la dolorosa goleada encajada ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0).

El equipo azulgrana se adelantó por mediación de Pau Cubarsí, después de una primera mitad repleta de ocasiones y un penalti fallado por Lamine Yamal, pero el conjunto de Míchel Sánchez empató por obra de Thomas Lemar y solo Joan Garcia, con varias paradas de mérito, evitó que el 2-1 no llegara hasta el minuto 87, obra de Fran Beltrán.

Barcelona reconocer la derrota: "el Girona se lo ha merecido en la segunda parte"

El Girona rompió una racha de tres jornadas sin ganar con un triunfo que puede ser un punto de inflexión para un equipo que quiere olvidarse del descenso, a cinco puntos, e ilusionarse con Europa porque el octavo puesto está a solo dos puntos. Los mismos que separan al Barça del Madrid, nuevo líder de LaLiga.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido tras perder el liderato con la derrota de este lunes en Girona que su equipo no está "en un buen momento" y no ha querido poner la posible falta sobre Jules Koundé en la acción del 2-1 como excusa.

"No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte. Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición porque estábamos demasiado abiertos", ha detallado el entrenador alemán.

El entrenador del Barcelona reconoció falta de frescura y envió un mensaje a sus jugadores: "hambre para ganar todos los partidos"

También ha desvelado que las explicaciones del colegiado César Soto Grado al final del partido sobre la acción previa al 2-1 no le han convencido, y ha admitido que quizás hubiera hablado más de la polémica si el Barcelona hubiera "jugado bien, porque si no parece una excusa, un lamento".

Flick ha reconocido que ha visto a sus jugadores algo cansados o faltos de frescura, pero ha pedido "hambre para ganar todos los partidos" y ha afirmado que después de la dolorosa derrota contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) era "más importante" ganar en Montilivi.

El técnico azulgrana ha dado dos días de vacaciones al equipo para "hacer un reset" y ha asegurado que espera que los jugadores vuelvan con "otra mentalidad", después de reivindicar que cada temporada es "un camino largo" y que el Barça tiene "tiempo de recuperar su mejor nivel" y "luchará" por los títulos.