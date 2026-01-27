Barcelona prepara refuerzo de lujo hasta 2031

El Barcelona se ha proclamado como uno de los clubes más ambiciosos en cuanto a la proyección de jóvenes promesas del mundo del fútbol, habiendo formado a grandes figuras como Lamine Yamal, Gavi, Pedri y el propio Fermín López.

El mediocampista de 22 años, Fermín López, habría alcanzado un acuerdo para renovar el contrato de Fermín López hasta junio de 2031, una decisión estratégica que busca asegurar la permanencia de una de las figuras más prometedoras del club catalán en los próximos años.

Barcelona le apuesta al refuerzo de Fermín López

Fermín se ha venido consolidando como uno de los jugadores más importantes en el esquema de Hansi Flick gracias a su versatilidad, creatividad y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo.

A pesar de su corta edad, el mediocampista se ganó un puesto en cada convocatoria del equipo y, posteriormente, la renovación, impulsada tanto por el club como por el propio futbolista. Este nuevo contrato le incluiría una mejora salarial significativa estimada en alrededor de un 50 % más que su anterior ficha.

Inicialmente, Fermín López había renovado su contrato en octubre de 2024 hasta 2029, pero Barça quiere blindar la continuidad de su joven estrella ante posibles ofertas de grandes clubes europeos con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Esta ampliación no solo permite al Barcelona asegurar a uno de sus talentos más brillantes, sino que también refuerza el proyecto deportivo a largo plazo, en un contexto donde el club busca consolidar una generación competitiva tanto en España como en competiciones europeas.

¿Cómo le ha ido a Fermín López con Barcelona?

El volante ofensivo de 22 años debutó como futbolista profesional con Barcelona en la temporada deportiva 2023/24, habiendo sumado 113 partidos, 5.400 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 29 goles y 21 asistencias.