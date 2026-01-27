PSG se mueve en el mercado: le quitó joya al Barcelona

Siguen los movimientos en el mercado de fichajes de las grandes ligas en Europa y lo cierto es que el PSG se ha quedado con una de las joyas del Barcelona.

París Saint-Germain sigue moviéndose con decisión en el mercado de fichajes y este martes hizo oficial la incorporación de Dro, un jugador que llega para sumarse al ambicioso proyecto del club parisino.

Dro aterriza en París tras despertar el interés de varios clubes del continente gracias a su rendimiento reciente, caracterizado por su versatilidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias en momentos clave. Desde la directiva del PSG destacan que su llegada responde a una planificación pensada no solo en el presente inmediato, sino también en el futuro del equipo.

El movimiento sorprendió a más de uno pero lo cierto es que el salto de club también termina beneficiando al Barcelona, según información de Fabrizio Romano.

"El Paris Saint-Germain ficha a Dro procedente del Barcelona con un contrato válido hasta junio de 2030.

El Barça recibe una comisión de 8,2 millones de euros, superior a la cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

Esto se debe a la buena relación entre el Barça y el PSG, especialmente entre Nasser Al Khelaifi y Joan Laporta", escribió el periodista en sus redes.