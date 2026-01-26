Luis Díaz, entre los mejores del fútbol europeo: superó a Lamine Yamal

Luis Díaz encontró raídamente su lugar en el Bayern Múnich, pues su llegada al inicio de la temporada generó expectativa. Pese a esto, una parte de la prensa alemana y de los exjuadores del club, dejaron que el tiempo se encargara de dar la razón o no, sobre el rendimiento del colombiano.

Con la mitad de la temporada en curso, Luis Díaz ha tomado su lugar en el Bayern. Vincent Kompany lo tiene entre sus predilectos, al momento de escoger el onceno titular. De hecho, junto a Michael Olise y Harry Kane, han formado un tridente en ataque para tener en cuenta.

En lo que corresponde a la Bundesliga, Luis Díaz ha disputado un total de 18 partidos, de los 19 que ha tenido el Bayern Múnich. Además, es líder absoluto en Alemania, con un camino muy cercano a quedarse con el título en esta temporada.

Lea también Luis Díaz llegó a 300 partidos en Europa: Así le ha ido al colombiano

Recta final para la Copa del Mundo y Luis Díaz, seguramente, seguirá mostrando todo su potencial, batiendo récords y demostrando que su llegada al equipo más poderoso de Alemania no fue cuestión del azar.

De hecho, los números respaldan a Luis Díaz, poniéndolo como uno de los delanteros más letales del fútbol europeo.

Luis Díaz, entre los delanteros más letales del fútbol europeo

Luis Díaz aparece en el segundo lugar de los delanteros más importantes de las 5 ligas europeas, contando aquellos que tienen más de 10 festejos y asistencias. De hecho, está en el segundo lugar con 14 anotaciones y 10 asistencias, solo superado por Michael Olise, quien tiene 13 anotaciones y 18 anotaciones.

Adicionalmente, está por encima de Lamine Yamal, jugador del Barcelona, quien tiene 11 goles y la misma cantidad de asistencias.

¿Cuándo juega Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Luis Díaz jugará este miércoles 28 de enero, contra el PSV, por una nueva jornada de la UEFA Champions League, a partir de las 3:00 p.m.

Adicionalmente, por la Bundesliga jugará el sábado 31 de enero, cuando visiten al Hamburgo.