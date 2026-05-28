FC Barcelona de España ya piensa en lo que será el inicio de la siguiente temporada y por eso adelanta gestiones para contratar jugadores de alta categoría para armar un plantel más que competitivo.



Uno de los futbolistas que tiene en carpeta y a punto de cerrar el conjunto blaugrana es el experimentado mediocampista luso Bernardo Silva, estrella que dejó al Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

Lea también Barcelona le saca fichaje al Bayern Múnich de Luis Díaz: anuncio inminente

Silva, muy cerca del Barcelona

Como Bernardo Silva terminó contrato en el conjunto azul del suelo británico. FC Barcelona no tendrá que pagar una millonada para hacerse con sus servicios. Lo más seguro es que se presente un acuerdo económico con el jugador por la firma.



“La opción del fichaje de Bernardo Silva sigue sobre la mesa del FC Barcelona. Queda libre tras acabar contrato con el Manchester City y tiene varios pretendientes, pero su deseo siempre ha sido fichar por el Barcelona y aprieta para acabar vestido de azulgrana”, dice Mundo Deportivo.

Lea también Robert Lewandowski confirmó su salida de Barcelona

Lo que dice la prensa española

“El club barcelonista, por su parte, conoce los deseos del futbolista portugués desde hace años. Ya tuvo hace algunas temporadas la posibilidad de venir, siempre y cuando el Manchester City diese facilidades, circunstancia que no se dio. Por ese motivo, el Barcelona descartó su contratación”, añade.



El mediocampista ofensivo Bernardo Silva, como bien se sabe, estará con la selección de Portugal en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también Barcelona estudia acciones legales: Florentino desata tormenta en España

Bernardo será rival de Colombia en el Mundial

Silva y el equipo luso serán rivales de la Selección Colombia de James Rodríguez y compañía en el grupo K del certamen orbital. Sudamericanos y europeos están llamados a pelear el liderato de la zona.



Los próximos días y semanas serán más que importantes para conocer si Bernardo Silva termina arribando o no al FC Barcelona de España. Juventus de Italia es otro equipo interesado por el jugador.





