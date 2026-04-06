Barcelona recibe buena noticia para Champions: figura se prepara para medirse ante el Atleti

El Barcelona consiguió un triunfo más que clave el fin de semana por LaLiga de España y lo cierto es que el club ahora buscará fijar su atención en el compromiso ante el Atlético de Madrid por Champions.

Es por esto que la presencia de uno de los jugadores clave para dicho encuentro prende la ilusión en el club y en la afición que ya piensa en volver a ser protagonista del torneo europeo.

El central uruguayo Ronald Araujo estará disponible para el encuentro de Champions del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid, mientras que la presencia de Marc Bernal, que también tuvo que ser sustituido en el último partido liguero, es más que dudosa para el partido europeo.

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Según ha informado el club azulgrana, Araujo tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo que no le impedirá estar a disposición de Hansi Flick el próximo miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Araujo fue sustituido precisamente por Bernal en el partido del sábado anoche en el Metropolitano (min. 41). Sin embargo, en el minuto 63, el centrocampista de Berga tuvo que ser sustituido por Jules Kounde.

El FC Barcelona vive una temporada 2025/26 marcada por el protagonismo y la regularidad en el fútbol español. El equipo dirigido por Hansi Flick se mantiene en lo más alto de LaLiga, incluso ampliando diferencias en la recta final del campeonato, lo que lo acerca a un nuevo título liguero.

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El club ha demostrado carácter y profundidad de plantilla, manteniéndose competitivo en todos los frentes y consolidando un proyecto que combina jóvenes talentos con figuras consolidadas, lo que lo posiciona como uno de los equipos más fuertes del momento en Europa.