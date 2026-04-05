Santa Fe recibió una buena noticia para afrontar el clásico vs Millonarios

Después del infortunado empate de Independiente Santa Fe en condición de visitante contra el Deportes Tolima por partido pendiente de la décima fecha, el cuadro cardenal se prepara con la necesidad de ganar las cuatro finales que le quedan para sellar la clasificación a los Play-Offs finales de la Liga BetPlay 2026-I.

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No será para nada fácil, dado que Santa Fe ahora tendrá que afrontar la Copa Libertadores en un grupo complejo junto con Peñarol, Corinthians y Platense. Este torneo internacional se juntará con las fechas finales de la Liga BetPlay, justamente, con un clásico de por medio en condición de visitante frente a Millonarios.

Las realidades parecen similares, pues, Millonarios también tiene torneo internacional de por medio debutando contra O’Higgins de visitante. Los albiazules tienen 21 puntos en el rentado colombiano, sacándole solo dos unidades a Santa Fe. Ambos están por fuera de los ocho en estos momentos.

Para las ilusiones cardenales, Pablo Repetto recibió una buena noticia que tiene que ver con el regreso de algunas piezas fundamentales para afrontar el clásico. Sobre todo, lo que más ilusiona es la vuelta de la zaga defensiva que espera ser un cerrojo en los siguientes partidos para sellar la clasificación.

LAS BUENAS NOTICIAS DE SANTA FE PARA ENFRENTAR A MILLONARIOS

Todavía queda exactamente una semana larga para ese clásico y antes deberán afrontar el inicio de la Copa Libertadores frente a Peñarol en el Estadio El Campín el jueves 9 de abril. Un partido complicado en medio de fechas claves para el cuadro dirigido por Pablo Repetto.

Contra el Deportes Tolima, Pablo Repetto ya celebró el regreso de Daniel Torres que fue una de las grandes figuras de los 90 minutos, pero no pudo contar con Christian Mafla que fue expulsado ante Llaneros, ni tampoco con los defensores centrales Emanuel Olivera ni Víctor Moreno, ambos por acumulación de cinco tarjetas amarillas y por la misma razón, Jhojan Torres.

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Las sanciones para Christian Mafla, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Jhojan Torres eran solo de una fecha de suspensión. Por esta razón, los cuatro jugadores podrán estar en el duelo clave frente a Millonarios que será vital para las dos instituciones bogotanas de cara a sellar la clasificación.

LAS DUDAS QUE TENDRÍA SANTA FE PARA ENFRENTAR LA COPA LIBERTADORES Y A MILLONARIOS

Afortunadamente, para este encuentro no habría que improvisar tanto como sucedió en el partido contra Tolima con una defensa improvisada por Mateo Puerta que jugó como lateral izquierdo y que se terminó de lesionar muscularmente apenas a los 12 minutos del compromiso.

Entre las conclusiones que pudo sacar Pablo Repetto, Juan Sebastián Quintero e Iván Scarpeta cumplieron ante Tolima, pero si el uruguayo lo considera, seguirá teniendo a Emanuel Olivera y a Víctor Moreno como los titulares. Christian Mafla volvería al lateral izquierdo y Jhojan Torres al tridente en el mediocampo que le ha funcionado bastante a Repetto con Yilmar Velásquez y Daniel Torres.

Sin embargo, para la Copa Libertadores y Millonarios, Andrés Mosquera Marmolejo sigue recuperándose de un tema muscular y podría no estar en el juego ante Peñarol para estar en el clásico, o no estar en ninguno de los dos partidos. En ese caso, Weimar Asprilla sería titular en ambos encuentros.

La otra duda sería la de Mateo Puerta que salió a los 12 minutos del partido ante Tolima por un tema muscular que lo podría estar dejando afuera del debut de la Copa Libertadores y del duelo entre bogotanos. Afortunadamente, pidió cambio temprano y se pudo evitar una lesión más grave. Habrá que esperar el reporte médico para saber si puede volver en el torneo internacional o frente a Millonarios.

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN A SANTA FE PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

No será fácil lo que le queda a Santa Fe si quiere sellar el paso a los Play-Offs. Además, tendrá que combinar esfuerzos con la Copa Libertadores que es uno de los máximos objetivos del club en esta temporada. Serán seis partidos de mucha exigencia del torneo internacional en cuestión de dos meses y cuatro duelos claves en la Liga BetPlay.

Con 19 unidades, Santa Fe está a tres puntos del octavo que es Internacional de Bogotá. Deberá sumar una victoria ante Millonarios que también persigue el objetivo de clasificar a los Play-Offs., pero por ahora ambos están afuera del selecto grupo de los ocho primeros.

Santa Fe tiene por delante el clásico ante Millonarios en condición de visitante, recibirá al Cúcuta Deportivo, enfrentará al Deportivo Pasto en Nariño y cerrará en casa frente a Internacional de Bogotá.