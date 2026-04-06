Millonarios tomó decisión con Falcao para el debut en Copa Sudamericana

Para nadie es un secreto que Millonarios no ha conseguido los mejores resultados en los últimos partidos de Liga Betplay, pue el equipo ha perdido puntos cruciales en la lucha para entrar en el selecto grupo de los ocho.

Pese a esto, el club se toma una pausa en el torneo local para centrarse en el primer compromiso de la Copa Sudamericana en donde deberá enfrentarse a O'Higgins en condición de visitante, en un duelo más que llamativo por lo parejo que puede ser este inicio de la fase de grupos del torneo.

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De esta forma, Fabián Bustos dio a conocer el listado de viajeros a Chile para enfrentar este primer reto y lo cierto es que llama la atención el regreso de Radamel Falcao García a la convocatoria, tras estar ausente en varios duelos del torneo local.

Como se venía especulando hace un par de semanas, el cuerpo técnico estaría guardando al experimentado delantero para que compita en el torneo de la Conmebol en donde el club viene de eliminar a Atlético Nacional en fase previa.

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Lista de convocados para O'Higgins vs Millonarios

ARQUEROS: Guillermo De Amores, Diego Novoa.

DEFENSAS: Samuel Martín, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás, Álex M. Paz.

VOLANTES: Carlos D. Quintero, David M. Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo, Álex Castro.

DELANTEROS: Falcao García, Beckham Castro, Leonardo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Brayan Campaz, Jorge Hurtado.

DT: Fabián Bustos.