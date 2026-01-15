Enamorado y Gremio celebran llegada de fichaje mundialista

El mercado de fichajes a nivel sudamericano sigue dando sorpresas con la repatriación de los delanteros de la Selección Colombia al FPC, Radamel Falcao y Luis Fernando Muriel, pero también con los movimientos que se están dando hacia el exterior.

José Enamorado también es una de las sorpresas en el presente mercado, ya que su fichaje terminó siendo uno de los más caros en la historia de Junior de Barranquilla. Fue justamente Gremio el que hizo posible la transferencia y el que sigue rompiendo el mercado de fichajes tras anunciar la llegada del guardameta mundialista con la Selección de Brasil, Weverton.

Weverton es nuevo fichaje de Gremio y jugará junto a Enamorado

Gremio quiere retomar sus tiempos de gloria a nivel nacional e internacional, por lo que las directivas del club le están apostando al todo por el todo en el mercado de fichajes, contratando justamente jóvenes figuras como José Enamorado, quien fue uno de los más destacados en el FPC durante la temporada 2025.

Sin embargo, saben que también necesitan experiencia y líderes, por lo que decidieron contratar al veterano guardameta brasileño, Weverton Pereira da Silva, quien con 38 años se convierte en uno de los fichajes más llamativos.

El bicampeón de la Copa Libertadores llega proveniente de Palmeiras, equipo con el que jugó por ocho años y levantó más de 10 títulos, ahora asumirá un nuevo reto en su carrera profesional y a pesar de su avanzada edad, genera grandes expectativas en los fanáticos de Gremio.













¿Cómo le fue a Weverton jugando con Palmeiras?

Tras su llegada en el inicio de la temporada 2018, el experimentado portero de 38 años logró sumar un total de 448 partidos, más de 40.000 minutos en el campo de juego en donde se pudo consagrar campeón en dos ocasiones de la Copa Libertadores.