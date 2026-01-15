Alerta en Selección Colombia: confirman lesión de Richard Ríos y plan de recuperación

El mediocampista Richard Ríos prendió las alarmas en la Selección Colombia al sufrir una desafortunada lesión en la jornada del miércoles 14 de enero en la derrota 0-1 Benfica ante el Porto en juego que fue válido por los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Ríos fue titular en las águilas, pero tuvo que abandonar el compromiso cuando corría el minuto 41. El colombiano dejó el césped del estadio do Dragão en camilla y con considerables muestras de dolor.

Benfica confirmó la lesión de Richard Ríos

Este jueves 15 de enero, el cuerpo médico de Benfica dio a conocer que Richard Ríos sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho.

En un principio, las águilas, en común acuerdo con el futbolista, tomaron la decisión de no acudir al quirófano y se pretende adelantar un "tratamiento conservador", según explicó el diario Récord.

Benfica ha anticipado que Richard Ríos no estará disponible para el partido contra Río Ave por la fecha 18 de la Liga de Portugal.

Sin embargo, en las águilas se pretende llevar a cabo un plan especial con el mediocampista colombiano para controlar el dolor y la lesión y de esta manera poder ser utilizado por José Mourinho.

¿Qué pasará con Richard Ríos y la Selección Colombia para el Mundial?

Teniendo en cuenta que Richard Ríos es un habitual convocado por Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia, se espera que el cuerpo médico del equipo nacional se comunique con Benfica para determinar la condición del mediocampista.

Adicionalmente, se podría establecer una ruta de trabajo de cara a la muy probable convocatoria de Ríos para que sea parte de la Copa del Mundo.