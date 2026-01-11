Barcelona se quedó con el Clásico y ganó la Supercopa frente a Real Madrid

Barcelona venció por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, este domingo en Yedá, Arabia Saudita, gracias a un doblete de Raphinha, y revalida el título que logró el pasado año ante el mismo rival.

Raphinha (36') adelantó en primera instancia al cuadro azulgrana, Vinícius (45+2') respondió con un gol tras jugada personal y Robert Lewandowski (45+4') volvió a poner arriba al Barça, pero Gonzalo García (45+6') acabó por igualar el encuentro en un final de locura de la primera mitad.

En el ecuador de la segunda parte, Raphinha (73') marcó el tanto del triunfo azulgrana tras un golpeo que rebotó en Raúl Asencio y despistó a Thibaut Courtois, ya vencido en el suelo.