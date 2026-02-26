Barcelona sigue sufriendo y pierde otra figura varias semanas por lesión

Barcelona no pasa por su mejor momento deportivo y ha venido sumando varios resultados negativos con el pasar de los partidos, habiendo caído ante Girona y recibiendo una goleada por parte del Atlético Madrid en la semifinal de la Copa del Rey.

Ahora, a los malos resultados futbolísticos, se suma que el departamento médico sigue creciendo y Frenkie de Jong, uno de los pilares del mediocampo culé, habría sufrido una lesión muscular durante un entrenamiento con el primer equipo previo al duelo contra Villarreal.

De Jong baja sensible por varias semanas en Barcelona

El club confirmó oficialmente que el neerlandés se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en la sesión matutina de entrenamiento, lo que obligó a que abandonara la práctica y se sometiera a pruebas médicas que determinaron el alcance de la lesión.

La ausencia de De Jong llega en un momento crítico para el Barcelona, justo cuando el equipo busca consolidar su liderazgo en La Liga y avanzar en competiciones como la Champions League y la Copa del Rey. El mediocampista se perderá varios compromisos importantes, incluyendo partidos ligueros frente a equipos como Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano, además de la vuelta de las semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

Para De Jong, esta lesión llega justo cuando había recuperado progresivamente su mejor forma bajo la dirección de Flick. Su ausencia no solo afecta al Barcelona, sino que también pone en duda su participación en la próxima ventana de partidos internacionales con la selección neerlandesa, programada para finales de marzo.

Con un tiempo estimado de recuperación que lo mantendrá fuera de las canchas hasta principios de abril, el Barcelona enfrenta varias semanas de calendario exigente sin uno de sus líderes en el mediocampo. La forma en que Flick reorganice el equipo y cómo respondan los suplentes será clave para mantener al club en la lucha por los títulos que aún están en juego esta temporada.

En otras noticias: Millonarios y Medellín apuntan a la Comisión Arbitral

¿Cuándo conocerá Barcelona su rival de octavos de final de Champios League?

El sorteo de la fase de los octavos de final se llevará a cabo el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. El evento será un paso menos para llegar a la final que será en Budapest, Hungría.