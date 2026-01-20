Barcelona sufre en Champions League: Yamal y Ferran afuera

Una nueva jornada de la Champions League está a punto de iniciar y junto con ello llega nuevamente el protagonismo del FC Barcelona, el cual sorprendió con una lista de convocados en donde hay bajas bastante sensibles que podrían afectar el resultado de su visita a República Checa.

La séptima jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025/26 será ante el Slavia Praga, un partido clave que puede definir las aspiraciones europeas del club esta temporada. El encuentro se disputará este miércoles 21 de enero en el Fortuna Arena de Praga, y no estarán presentes dos destacadas figuras en la zona ofensiva, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Barcelona en busca de tres puntos en Champions sin Yamal y Torres

El técnico Hansi Flick ha confeccionado una convocatoria marcada por ausencias importantes debido a lesiones, sanciones y decisiones tácticas. Entre las bajas más sensibles se encuentran Ferran Torres, que se perderá el viaje a la República Checa por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que le tendrá fuera de acción aproximadamente diez días, yLamine Yamal, suspendido por acumulación de tarjetas en la fase de grupos.

Además, el arquero Marc-André ter Stegen tampoco formará parte de la expedición culé, ya que se encuentra cerca de cerrar su cesión al Girona y no fue incluido en la lista de la UEFA para este duelo continental. Otra ausencia notoria es la de João Cancelo, reciente incorporación del club, que no está inscrito en la competición europea y por lo tanto no puede participar ante el Slavia.

Sin embargo, no todo es negativo para los hinchas y el estratega alemán, ya que también hay retornos importantes como el regreso del extremo Raphinha, que ya está recuperado de un golpe muscular sufrido en pasados compromisos y aporta refuerzos a la ofensiva azulgrana junto a figuras de peso como Robert Lewandowski y Marcus Rashford.





Posible formación de Barcelona vs Slavia Praga en Champions League

Arquero:

Joan García

Defensas:

Jules Koundé

Ronald Araújo

Pau Cubarsí

Alejandro Balde

Mediocampistas:

Frenkie de Jong

Pedri

Dani Olmo

Delanteros: