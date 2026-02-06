Barcelona tiene duro rival en Copa del Rey: definidos los cruces de semifinales

Un estelar Atlético de Madrid frente al FC Barcelona y el derbi vasco Athletic Club vs. Real Sociedad serán los enfrentamientos de semifinales de esta edición de la Copa del Rey de España, según deparó el sorteo realizado este viernes en la sede de la Federación Española de Fútbol.

El conjunto culé, vigente campeón de la competición y líder de la liga española, visitará en primer lugar el Metropolitano del conjunto colchonero de Diego Simeone, que el jueves aplastó al Real Betis en Sevilla (5-0) en cuartos de final, y que no conquista la Copa desde 2013.

La otra semifinal supondrá una reedición de la final de la Copa del Rey 2020, que tuvo que disputarse en 2021 a causa de la pandemia del COVID-19, donde la Real Sociedad conquistó el título ante su clásico rival.

Fechas para las semifinales de la Copa del Rey 2026

Los duelos de ida se disputarán entre los días 10 y 12 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar entre los días 3 y 5 de marzo.

El vencedor de cada eliminatoria alcanzará la gran final, que se disputará en el Estadio de la Cartuja, de Sevilla, el fin de semana del 18 y 19 de abril para decidir quién inscribe su nombre en el palmarés después del Barcelona, campeón de la Copa del Rey 2025.

Acceder a la final (en el estadio de La Cartuja de Sevilla en una fecha por determinar) conlleva el premio de asegurarse la presencia en la Supercopa de España de 2026 junto a los dos primeros clasificados de LaLiga.

Definidas las semifinales de la Copa de la Reina 2026

Minutos antes del sorteo de las semifinales masculinas tuvo lugar asimismo el de las semifinales femeninas: El Atlético de Madrid es favorito en su eliminatoria ante el CD Tenerife, de igual modo que el FC Barcelona ante Badalona Women.