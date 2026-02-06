¿Con cara o con cruz? Sergio Ramos quiere regresar sí o sí, al equipo donde comenzó su carrera deportiva. Ante la negativa de continuar en México, el defensor central tuvo pulgar abajo por parte del director deportivo del equipo, así llegase sin cobrar. Por otra parte, un grupo inversor fomentaría la compra de la mayoría del equipo, que en estos momentos lucha por no descender.

El exdefensor del Real Madrid lidera un grupo inversor para adquirir el 65 % de las acciones del Sevilla FC

Sergio Ramos atraviesa un momento inesperado en el tramo final de su carrera. Tras finalizar su contrato con Rayados de Monterrey, el defensor español quedó sin equipo y, según versiones desde México, tampoco mostró intención de negociar una renovación. Durante su año en la Liga MX, habría percibido cerca de cuatro millones de dólares, pero su salida sorprendió a la directiva regiomontana cuando comunicó que no continuaría.

De regreso en Europa, Ramos intentó cerrar el círculo en el club donde se formó: el Sevilla. De acuerdo con el periodista Roberto Gómez, el central se ofreció a jugar gratis con tal de retirarse en la institución andaluza. Sin embargo, la propuesta no prosperó. La dirigencia, encabezada por Antonio Cordón, habría descartado la operación por motivos económicos y estratégicos.

Incluso trascendió una frase atribuida al presidente sevillista: “No puedo contratarte porque dentro de tres meses puedes ser el dueño del Sevilla y echarme”. Así, a sus 39 años, Ramos sigue en busca de destino.

Sergio Ramos no solo piensa en su futuro como futbolista, sino también en el del club donde inició su carrera. Según informó Diario AS, el exdefensor del Real Madrid lidera un grupo inversor que ya tendría asegurados cerca de 450 millones de euros para adquirir aproximadamente el 65 % de las acciones del Sevilla FC, además de financiar una ampliación de capital.

La operación incluiría una inyección estimada en 80 millones de euros, parte de la cual provendría de inversores externos con el objetivo de aliviar la carga hipotecaria que afecta actualmente a la institución andaluza. Aunque el grupo ya conoce el complejo panorama financiero del club, se llevará a cabo un nuevo proceso de due diligence antes de avanzar definitivamente.

El factor deportivo también resulta determinante. El equipo dirigido por Matías Almeyda pelea por evitar el descenso, situación que impactaría de manera directa en la valoración del club. Una caída a Segunda División reduciría drásticamente su precio en el mercado.

Algunas versiones de prensa aseguran que la propuesta se rechazó por temor a ser destituido si el defensa pasa a ser dueño del club como pretende. Algunos medios de comunicación en Europa dicen que Ramos fichará por el Marsella.