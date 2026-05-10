Barcelona venció al Real Madrid y se coronó campeón de LaLiga

Este domingo 10 de mayo, FC Barcelona de España se enfrentó con Real Madrid por la jornada número 35 de la liga de España. Al ser local el equipo culé, el encuentro se llevó a cabo en el estadio Camp Nou, que contó con una excelente presencia de hinchas.



Si el equipo blaugrana conseguía la victoria o empate, es de resaltar, se terminaba coronando como campeón del torneo. Por esta razón, era un superclásico más que histórico.

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Real Madrid en líos

Real Madrid llegó a este compromiso con un tremendo lío interno, esto porque dos de sus figuras se fueron a los golpes en un entrenamiento. Los protagonistas del enfrentamiento fueron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.



El partido empezó con una intensidad bastante alta y apenas al minuto 9 llegó la apertura en el marcador. El delantero inglés Marcus Rashford marcó un tremendo golazo de tiro libre, que se hizo viral a través de las diferentes redes sociales.

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El gol de Marcus

“Pese a que el lanzamiento era más franco para un zurdo, y en ausencia del lesionado Lamine, Rashford no dudó ni un instante en coger el balón y plantarlo donde le indicó el colegiado Hernández Hernández. El delantero azulgrana disparó con la diestra y, tras superar la barrera, el balón se coló por la escuadra derecha de Courtois, que se estiró al máximo pero no logró tocar el balón”, reseñó sobre el tanto Mundo Deportivo.



Ferran Torres, al 18, anotó el segundo tanto para FC Barcelona. El juego del Real Madrid no era muy bueno y eso no es un secreto para nadie. El primer tiempo finalizó 2 goles a 0.

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Barcelona es campeón

En el segundo tiempo no hubo cambios en el marcador. El partido terminó 2 goles a 0 a favor del Barcelona, que ante su eterno rival se coronó como campeón de la liga de España.



Este es, sin lugar a dudas, un título diferente para la escuadra blaugrana. Salir como campeón ante el rival de siempre tiene un sabor completamente especial. Este logro se recordará toda la vida.