Real Madrid confirmó sanción a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Real Madrid C.F. confirmó este viernes 8 de mayo la sanción que se le impuso a los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, después de que se les abriera un expediente disciplinario tras protagonizar una pelea al interior del club.

El equipo merengue explicó que ambos jugadores comparecieron ante el instructor del expediente, en donde reconocieron el enfrentamiento y al mismo tiempo mostraron su arrepentimiento por lo sucedido.

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"Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos"; señaló el comunicado de Real Madrid.

Valverde y Tchouaméni se disculparon, además, con el personal del club, sus compañeros, cuerpo técnico y adición.

"Han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", agregó el cuadro español.

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Sanción de Real Madrid a Valverde y Tchouaméni

Finalmente, Real Madrid dio a conocer que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni fueron castigados con una multa de quinientos mil euros a cada jugador.

"Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes".

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El incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni afectó considerablemente al mediocampista uruguayo, quien sufrió un "traumatismo craneoencefálico".

De esta manera, Valverde estará entre 10 y 15 días en periodo de recuperación para cumplir los protocolos.

Teniendo en cuenta los días de incapacidad, el mediocampista uruguayo no estará disponible para el clásico contra Barcelona por la fecha 35 de la Liga de España.