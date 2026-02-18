Barcelona vs. Argentinos Juniors EN VIVO: Copa Libertadores HOY ¿dónde ver?

El Barcelona de Ecuador saldrá este miércoles con el argentino Darío Benedetto en ataque, en el partido de ida por la segunda fase previa de la Copa Libertadores contra el Argentinos Juniors, comandado desde el medio campo por el mundialista Enzo Pérez.

Tanto Benedetto como Pérez recurrirán a la técnica individual y a la experiencia acumulada en el amplio recorrido por los diferentes clubes, puesto que recientemente se han vinculado tanto al Barcelona como al cuadro de La Paternal, el Argentinos Juniors.

Lea también: Benfica, en defensa de Prestianni en el caso Vinicius: revelador video

Así llega Barcelona y Argentinos Juniors al duelo de Copa Libertadores

En las áreas técnicas también se producirá el duelo entre el experimentado entrenador del Barcelona, el venezolano César Farías, con más de 577 partidos en los distintos clubes, contra los 55 encuentros como entrenador principal del argentino Nicolás Diez, 41 de ellos con el Argentinos Juniors.

Farías trata de ensamblar una plantilla donde la mayoría de los que ha probado son los recién contratados como los argentinos Benedetto, Matías Lugo, Milton Céliz, Tomás Martínez, los paraguayos Báez y Héctor Villalba, y el uruguayo Sergio Núñez. Lugo no fue habilitado porque no le llegó su transferencia a tiempo.

Por su parte, el cuadro argentino disputó seis partidos oficiales en la actual temporada, de los que ganó dos, empató tres y perdió uno, cinco de ellos por el Torneo Apertura de la Liga argentina, siendo el último partido un triunfo por 1-0 sobre River Plate.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Barcelona vs. Argentinos Juniors

El partido de ida de uno de los cruces de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en Colombia, duelo que se podrá ver en este país, México, centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En España se podrá disfrutar del compromiso por la señal de LaLiga+, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA o beIN SPORTS.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.