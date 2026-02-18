Terrible goleada en Champions: equipo de colombianos cayó 6-1 en los ‘playoffs’

El Newcastle United dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria previa a los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Qarabag de los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, aplicando una goleada a domicilio por 1-6 gracias a un póker de Anthony Gordon y las dianas de Malick Thiaw y Jacob Murphy.

El extremo inglés firmó cuatro goles en una primera mitad arrolladora de las 'urracas', que se marcharon al descanso con cinco de ventaja y el billete a la siguiente ronda prácticamente en el bolsillo, a la espera del partido de vuelta.

Terrible goleada en Champions de Newcastle sobre el Qarabag

Los de Eddie Howe salieron enchufados y en los primeros minutos una internada del central Dan Burn terminó en un pase filtrado con el exterior hacia Gordon, que definió con precisión para inaugurar el marcador.

Lejos de conformarse, el Newcastle mantuvo el ritmo y el central alemán Malick Thiaw aprovechó un centro medido de Kieran Trippier para zafarse de su marcador y enviar un cabezazo a la red cuando aún no se habían cumplido los diez minutos de juego.

A la media hora de encuentro, el VAR llamó al colegiado por una mano de Marko Jankovi y pitó un penalti que fue transformado con autoridad por Gordon. Apenas un minuto después, el inglés completó su 'hat-trick' tras aprovechar un fallo en la salida de balón, robar el esférico y regatear al portero para definir a placer.

Newcastle tiene prácticamente garantizado su cupo a los 8vos de final

Antes del descanso, Gordon provocó un penalti, que de nuevo transformó para anotar su cuarto gol y convertirse en el primer jugador del Newcastle que logra un póker en la historia de las competiciones europeas.

En la segunda mitad, el Qarabag intentó maquillar el resultado y dispuso de varias llegadas hasta que logró el 1-5 por medio de Elvin Cafarquliyev, en una acción inicialmente anulada por fuera de juego, pero validada posteriormente por el VAR.

Tras el tanto local, el Newcastle bajó el ritmo, controló la posesión y realizó rotaciones sin renunciar al ataque, ya que apenas cuatro minutos después de saltar al campo, Jacob Murphy conectó un potente disparo para establecer el definitivo 1-6 y dejar la eliminatoria prácticamente decidida en el encuentro de ida.

