Barcelona vs Athletic Club - Semifinales de Supercopa EN VIVO

Fc Barcelona y Athletic Club de Bilbao inauguran esta edición de la Supercopa de España con un partido que parece ser realmente apasionante, dos equipos que se están acostumbrando a encontrarse en estas instancias y que sueñan con levantar el primer título de la temporada.

Dos equipos con presentes alternos pero con la misma hambre de títulos, el Barcelona que viene de un mes perfecto, pleno de victorias en diciembre mientras que el Athletic ha dejado más dudas que certezas en lo que va de temporada.

Lea también Preocupación en Barcelona: Arquero se pierde la Supercopa

Así llegan los equipos

El Barcelona afronta la semifinal de la Supercopa de España con la obligación de imponer su jerarquía y su estilo de posesión en un duelo que suele exigir máxima concentración. El equipo azulgrana llega con la intención de controlar el ritmo del partido desde el mediocampo, apoyándose en la circulación rápida del balón y en el talento individual de sus atacantes para romper una defensa históricamente intensa. Para los culés, este compromiso representa una oportunidad clave para dar un golpe de autoridad y encaminarse a un nuevo título que refuerce el proyecto deportivo.

El Athletic de Bilbao encara este cruce con su tradicional identidad de intensidad, presión alta y fortaleza física, consciente de que los partidos ante el Barcelona suelen definirse por pequeños detalles. Los dirigidos por Ernesto Valverde apuestan por un bloque sólido, transiciones rápidas y el empuje de sus extremos para generar peligro, sin renunciar al orden defensivo. Para los leones, la Supercopa es un escenario ideal para competir de tú a tú y demostrar que pueden volver a ser protagonistas en una final.

Lea también Barcelona cerró su primer refuerzo para 2026: será oficial en horas

Hora, canal y como ver la semifinal

El partido se jugará hoy 7 de enero de 2026 a partir de las 2:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.

COL, ECU, PER: 2:00p.m.

ARG, URU, CHI: 4:00p.m.