Barcelona afronta una noche decisiva en la Champions League 2026 cuando reciba al Copenhague en la última fecha de la fase de Liga, un duelo que marcará el cierre de una jornada que se disputará en simultáneo en todos los estadios del continente para definir el futuro inmediato de los equipos en competencia. Con el nuevo formato europeo, cada punto cuenta y el margen de error es mínimo.

El conjunto culé, ahora bajo la dirección de Hansi Flick, llega a este compromiso con un objetivo claro: asegurar un cupo entre los ocho mejores de la tabla general para clasificar de manera directa a los octavos de final, evitando así el desgaste extra de los playoffs. La apuesta del técnico alemán ha sido clara desde su llegada: un equipo intenso, vertical y con presión alta, que busca recuperar el protagonismo perdido en Europa en las últimas temporadas.

Barcelona sabe que depende de sí mismo. Una victoria en casa le permitiría sellar el pase directo, mientras que cualquier tropiezo lo obligaría a mirar de reojo otros resultados. En ese contexto, el factor Montjuïc aparece como un aliado clave, con una afición que entiende la magnitud del reto y que espera una noche europea a la altura de la historia del club.

Enfrente estará un Copenhague competitivo, que si bien no parte como favorito, ha demostrado ser un rival incómodo, ordenado y con capacidad para aprovechar errores ajenos. El equipo danés llega con la ilusión de meterse en la siguiente fase y sabe que un buen resultado en Barcelona podría cambiar su destino en la competición. Para ellos, sumar es vital en la pelea por uno de los puestos que dan acceso a los playoffs de octavos de final.

Más allá del duelo en Cataluña, la atención estará repartida por toda Europa. La última jornada de la fase de Liga se jugará de manera simultánea, una decisión pensada para garantizar equidad deportiva y añadir un componente extra de emoción. En varios estadios se vivirán partidos con calculadora en mano, ya que los resultados definirán tanto los clasificados directos como aquellos equipos que deberán disputar el repechaje.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Barcelona vs. Copenhague

El partido de la fecha 8 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 28 de enero a partir de las 3:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por ESPN y Disney+.

La plataforma en ‘streaming’ de Disney+ también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, en México se podrá ver por FOX One, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV o DAZN USA.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.