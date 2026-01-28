Liverpool vs. Qarabag EN VIVO: Champions League ¿dónde ver? Hora y canal de TV

El Estadio Anfield será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por Liverpool y el Qarabag de Azerbaiyán, duelo correspondiente a la última fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

El equipo de los ‘Reds’, que en la Premier League no llevan a cabo su mejor campaña, en el torneo continental si han tenido un mejor rendimiento y pelean por entrar directamente a los octavos de final.

Y es que el Liverpool ocupa de momento la cuarta posición del torneo con 15 puntos, así que una victoria le alcanzará para avanzar a los octavos de final, incluso un empate le daría ese cupo siempre y cuando se presenten otros resultados que lo favorezcan.

Por otro lado, el equipo del Qarabag donde militan los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, también se juega todas sus chances de estar en los ‘playoffs’ de esta Champions League, pues ocupa de momento la casilla 18 del torneo con 10 puntos, recordando que los clubes que terminen de la novena a la décimo cuarta posición van a ese juego eliminatorio previo a los octavos de final.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Liverpool vs. Qarabag

El partido de la fecha 8 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 28 de enero a partir de las 3:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por ESPN y Disney+.

La plataforma en ‘streaming’ de Disney+ también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, en México se podrá ver por FOX One, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+ y ViX.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.