Vinicius se aleja del Madrid: Pondrían 160 millones

La situación de Vinicius Júnior en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al club. El delantero brasileño no ha renovado su contrato, su protagonismo ha disminuido en el equipo y su nombre empieza a sonar con fuerza como una de las grandes oportunidades del próximo mercado. En medio de ese panorama, un peso pesado de la Premier League ya estaría listo para poner una cifra histórica sobre la mesa.

Desde España e Inglaterra coinciden en que el Real Madrid, por primera vez en años, estaría dispuesto a escuchar ofertas por una de sus grandes figuras, con el objetivo de no arriesgarse a que entre en su último año de contrato sin una renovación asegurada.

Chelsea aparece con una oferta multimillonaria

De acuerdo con información del diario Sport y medios británicos como The Guardian, el Chelsea es el club que lidera la carrera por Vinicius. El conjunto londinense estaría dispuesto a ofrecer alrededor de 135 millones de libras, cifra que equivale a unos 158 millones de euros, para convencer al Real Madrid de desprenderse del extremo brasileño.

La Premier League aparece como uno de los pocos mercados capaces de asumir una operación de este calibre. Arabia Saudita sigue siendo otra alternativa, ya que en el pasado existieron contactos formales, pero en este momento es el fútbol inglés el que toma ventaja en la puja.

El club blanco, consciente de la situación contractual del jugador y de la falta de acuerdo para renovar, no vería con malos ojos una venta si la propuesta cumple con sus expectativas económicas.

Malestar deportivo y relación fría con el cuerpo técnico

Más allá de lo contractual, el contexto deportivo tampoco favorece a Vinícius. Según Sport, el brasileño no se ha sentido cómodo con su nuevo rol, pasando a un segundo plano en el esquema del equipo, especialmente tras la llegada de Kylian Mbappé. A esto se suma una relación distante con Xabi Alonso, pese a que el técnico lo ha respaldado públicamente.

El malestar también se ha trasladado a la grada. Vinicius fue silbado en partidos recientes ante Sevilla y Betis, algo poco habitual para un jugador que fue determinante en las últimas conquistas de Champions League del club. Además, su sequía goleadora en Liga, no marca desde octubre ha impactado su percepción dentro del madridismo.

Aunque Xabi Alonso ha salido en defensa del brasileño, destacando su desequilibrio y aporte colectivo, la sensación es que su estatus dentro del equipo ya no es intocable como antes.

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid está más abierto que nunca. Sin renovación, con un rol discutido y bajo el interés concreto del Chelsea, el brasileño enfrenta meses decisivos para definir su destino. Mientras en Londres preparan una oferta millonaria, en Madrid ya no descartan una venta que, de concretarse, sacudiría el mercado europeo y marcaría el fin de una era en el Santiago Bernabéu.